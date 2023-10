Avião da Presidência decola de Roma com kits humanitários rumo ao Egito

18 out 2023, 10h46

Por Da Redação 18 out 2023, 10h46

O avião presidencial que estava em Roma desde a última sexta-feira 13 decolou da capital italiana nesta quarta-feira, 18, rumo a Al-Arish, cidade egípcia a cerca de 50 quilômetros da fronteira com Gaza. Sua dupla missão é levar ajuda humanitária ao território palestino e repatriar brasileiros que aguardam autorização para cruzar a divisa de Gaza com o Egito.

Na bagagem do voo, há 40 purificadores de água e kits de medicamentos e insumos de saúde. O pedido de assistência humanitária foi recebido na última quinta-feira 12, pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Itamaraty, coordenadora do sistema de cooperação internacional brasileiro.

Segundo o Palácio do Planalto, os purificadores de tecnologia e fabricação brasileiras têm capacidade de tratar mais de 220 mil litros por dia. A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou um alerta que Gaza ficaria sem água potável e alimentos nesta semana – cerca de 95% da população já não tem água disponível.

O Ministério da Saúde informou que cada kit de assistência humanitária é composto por medicamentos e insumos, como anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, além de luvas e seringas. Ao todo, são 48 itens em cada kit, somando 267 quilos de materiais. Também segundo a OMS, os hospitais em Gaza enfrentam escassez aguda de suprimentos médicos.

Na semana passada, Israel declarou “cerco total” à Faixa de Gaza contra os terroristas do Hamas. No entanto, a medida afetou diretamente a população civil, que foi privada do fornecimento de eletricidade, água, alimentos e combustível.

Depois de desembarcar os kits humanitários em Al-Arish, o avião segue para a cidade do Cairo, onde aguardará para repatriar o grupo de 26 brasileiros que estão em Gaza e espera autorização internacional para cruzar a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito.

Também na manhã desta quarta, outro avião decolou de Roma, na Itália, com destino a Tel Aviv, onde realizará o sexto voo de repatriação de brasileiros em Israel. Até o momento, a operação “Voltando em Paz” já trouxe 916 brasileiros e 24 animais domésticos em cinco voos.