Avança nos EUA projeto de ajuda financeira à Ucrânia, Israel e Taiwan

Na sexta-feira, 9, o Senado dos Estados Unidos deu um passo significativo em direção à aprovação de um projeto de lei que inclui um total de US$ 95,34 bilhões em ajuda financeira para a Ucrânia, Israel e Taiwan. Contudo, o caminho para que esta legislação se torne lei permanece incerto devido à oposição dos republicanos em ambas as câmaras do Congresso.

A votação no Senado resultou em 64 votos a favor e 19 contra, permitindo que a legislação avance para a próxima fase do processo legislativo. No entanto, esse progresso está sujeito a uma série de votações preliminares que podem se estender até a próxima semana, a menos que os líderes partidários cheguem a um acordo para acelerar o processo. Os legisladores estão até mesmo considerando realizar uma rara sessão de domingo para avançar com o projeto.

Embora o projeto tenha alcançado a maioria simples, com 14 republicanos apoiando a medida, muitos membros do partido expressaram o desejo de negociar alterações na legislação em troca de uma tramitação mais rápida. Alguns republicanos exigem que a ajuda à Ucrânia seja condicionada a disposições para fortalecer a segurança na fronteira entre os EUA e o México. No entanto, há também republicanos que se opõem à parcela de US$ 61 bilhões destinada à ajuda à Ucrânia, prometendo atrasar ao máximo sua apreciação no Senado.

Se a legislação passar no Senado, seu destino na Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, permanece incerto. O presidente Mike Johnson indicou a possibilidade de dividir a ajuda em projetos de lei separados, destacando a necessidade de avaliar cada questão individualmente. A incerteza em torno do projeto de lei aumentou após a rejeição, pela Câmara, de um projeto independente de ajuda a Israel.

* com Reuters