Autoridades encontram 123 migrantes presos em trailer no México

O Instituto Nacional de Migração (INM) do México informou na quinta-feira, 9, que 123 migrantes da América Central e do Sul, entre eles 34 crianças, foram encontrados trancados em um trailer no dia anterior no estado de San Luis Potosí, região central do país.

As autoridades mexicanas disseram que 40 migrantes são da Guatemala, 35 da Nicarágua, 29 de Honduras, 14 de El Salvador, 4 do Equador e 1 de Cuba.

Eles teriam sido encontrados depois que um morador da cidade de Matehuala, na fronteira com Nuevo León, ouviu os gritos de socorro vindos de um trailer e fez uma denúncia.

“O resgate foi realizado pelo Ministério Público, que forneceu assistência médica e alimentos, e depois entregou os migrantes ao INM, que conseguiu determinar sua origem”, declarou o instituto em comunicado.

Apesar da organização não detalhar como os migrantes ficaram presos no lugar e qual seria o destino deles, esses grupos costumam atravessar o México em busca do sonho de chegar aos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

A polícia de Ciudad Juárez, que faz fronteira com o estado americano do Texas, prendeu ainda na quarta-feira três suspeitos de tráfico humano, dois deles de 16 anos, depois de encontrarem 11 guatemaltecos presos em uma casa, de acordo com informações do estado de Chihuahua.

Um ponto estratégico para ir do centro ao norte do território mexicano, a cidade de Matehuala tem sido palco de sequestros e crimes contra migrantes. Em abril deste ano, mais de 100 pessoas foram resgatadas.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), houve um aumento neste ano de mais de 60% na migração irregular na América Central.