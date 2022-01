Austrália adia deportação de Djokovic, que aguarda recurso

Na Austrália, a trama se adensa para Novak Djokovic. Após ter seu visto negado por autoridades do país no aeroporto de Melbourne, o tenista passou um dia confinado em um hotel esperando por uma decisão da Justiça e lidando com a perspectiva de deportação por causa de um problema relacionado às regras de vacinação contra Covid-19. O sérvio vai passar pelo menos mais uma noite na detenção, provavelmente até o fim de semana, tornando incerta sua participação no Australian Open, que começa no dia 17.

Com seu visto cancelado por funcionários da Força de Fronteira Australiana, Djokovic se embrenhou em uma batalha jurídica para entrar no país. Ele já se manifestou contra as vacinas no passado e se recusou a reconhecer se recebeu o imunizante contra o coronavírus. O juiz do Tribunal Federal de Circuito Federal, Anthony Kelly, adiou o caso de Djokovic até segunda-feira devido ao atraso no recebimento do pedido de revisão das decisões de visto e à proibição temporária de sua deportação. Um advogado do governo concordou que o tenista de 34 anos não deve ser deportado antes da próxima audiência.

A viagem de Djokovic foi contenciosa antes de ele pousar. Após anunciar nas redes sociais que tinha “permissão de isenção”, o tenista pousou em Melbourne na noite de quarta-feira pensando que a aprovação do estado de Victoria o protegeria das regras que exigem que todos os jogadores, torcedores e funcionários sejam totalmente vacinados para participar do Australian Open.

Djokovic passou a noite tentando convencer as autoridades de que tinha toda a documentação necessária, mas a Força de Fronteira Australiana emitiu um comunicado dizendo que ele não cumpriu os requisitos de entrada. “A regra é muito clara”, disse o primeiro-ministro australiano Scott Morrison. “Você precisa ter uma isenção médica. Ele não tinha uma isenção médica válida.”

Djokovic foi transferido na quinta-feira de manhã para um hotel controlado por funcionários da imigração que também abriga requerentes de asilo e refugiados. O presidente sérvio Aleksandar Vucic disse que conversou com o tenista e acrescentou que Djokovic tem sido tratado de forma diferente dos outros jogadores. “Temo que esse exagero continue”, disse Vucic. “Quando você não pode vencer alguém, então você faz essas coisas.”

O primeiro-ministro rejeitou a sugestão de que Djokovic estava sendo tratado de forma diferente, mas reconheceu que outros jogadores podem estar na Austrália com o mesmo tipo de isenção médica. “Uma das coisas que a Força de Fronteira faz é agir de acordo com a inteligência para direcionar sua atenção para as chegadas em potencial”, disse ele. “Quando você faz com que as pessoas façam declarações públicas sobre o que dizem que têm, e vão fazer, elas chamam bastante atenção para si mesmas.”