Ativistas ambientais interrompem semifinais do US Open com gritos

A semifinal feminina de tênis profissional do US Open foi interrompida por ativistas ambientais por quase uma hora na noite de quinta-feira 7. O caso ocorreu durante uma partida entre a americana Coco Gauff e a tcheca Karolina Muchova, em Nova York, no estádio Arthur Ashe Stadium, com capacidade para mais de 23 mil pessoas.

O distúrbio começou na parte superior do estádio, enquanto Gauff estava ganhando por um set, e sacando para abrir o segundo set de vantagem. Vestindo camisetas com o slogan “acabe com os combustíveis fósseis”, os manifestantes começaram a gritar.

As jogadoras interromperam a partida, e seguranças invadiram a área onde estavam os ativistas. No entanto, a polícia de Nova York precisou ser acionada, porque um deles usou super-cola para prender os pés no chão da arquibancada. Imagens da televisão americana mostraram mais de uma dúzia de policiais em ação.

Coco Gauff’s US Open semi-final against Karolina Muchova halted by climate change protestors in the stands. #usopen pic.twitter.com/qded3qEYBN — Matt Majendie (@mattmajendie) September 8, 2023

Stacey Allaster, diretora executiva de tênis profissional da Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA), disse que três pessoas participaram da manifestação. Porém, posteriormente, a USTA emitiu um comunicado confirmando que quatro manifestantes foram detidos pela polícia de Nova York.

“Devido à natureza desta ação, a polícia de Nova York e médicos foram necessários para remover com segurança este indivíduo do estádio”, disse o comunicado da USTA, referindo-se à cola. “Três dos quatro manifestantes foram escoltados para fora do estádio sem mais incidentes. O quarto manifestante fixou os pés descalços no chão dos assentos.”

As jogadoras foram escoltadas para fora da quadra por um oficial da USTA durante a contenção dos manifestantes. Antes do jogo recomeçar, após 45 minutos de pausa, Gauff e Muchova retornaram ao estádio para um aquecimento. A americana, que já ganhava a partida, superou a tcheca por 2 sets a 0 e avançou para a final do campeonato.

Vários grandes eventos esportivos foram alvo de ativistas ambientais neste ano. Esta é a segunda vez em 2023 que um protesto sobre o mesmo assunto acontece em um Grand Slam de tênis. Em Wimbledon, manifestantes invadiram a quadra e jogaram confete laranja no gramado.

