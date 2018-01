Ataques do narcotráfico deixam sete policiais mortos na Colômbia

Uma série de ataques com explosivos lançados no final de semana contra a polícia deixou sete mortos e dezenas de feridos no norte da Colômbia, em ações que, segundo indícios oficiais envolvem grupos do narcotráfico.

Este domingo houve dois novos atentados contra postos de polícia, após a explosão de uma bomba dentro de uma delegacia em Barranquilla, que matou cinco policiais e deixou 41 feridos.

Segundo as autoridades, pouco antes da meia-noite de sábado, um artefato estourou em um posto de comando de uma aldeia do município de Santa Rosa, no departamento de Bolívar, também no norte do país. Nessa ação morreram dois policiais e outro ficou ferido.

As autoridades não deram pistas sobre os responsáveis pelo ataque, o terceiro em 24 horas contra a força policial. As ações começaram no sábado, com a explosão de uma bomba em Barranquilla. As autoridades apontaram quadrilhas do tráfico de drogas como possíveis responsáveis.

Ainda impactada pela bomba de sábado, Barranquilla foi novamente alvo de uma ação contra a polícia neste domingo. Quatro policiais e um civil foram feridos após outro ataque com explosivos contra uma estação na área metropolitana da cidade, que tem quase 1,3 milhão de habitantes.

Segundo uma fonte da polícia, as vítimas do ataque mais recente estão fora de perigo e ainda não se sabe se o explosivo foi lançado ou ativado à distância. “Investiga-se a possível relação com o atentado de ontem (sábado)”, acrescentou a fonte.

(Com AFP)