Ataques de Israel a Gaza deixam 35 mortos em Rafah

Pelo menos 35 palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, devido aos ataques aéreos israelenses, que atingiram uma área destinada a deslocados, de acordo com autoridades palestinas de saúde e emergência civil.

Segundo os militares israelenses, a Força Aérea atacou um complexo do Hamas em Rafah com munições precisas e baseadas em informações detalhadas, resultando na eliminação do chefe de gabinete do Hamas para a Cisjordânia e de outro alto funcionário envolvido em ataques fatais contra israelenses.

As Forças de Defesa de Israel reconhecem relatos de que alguns civis na região foram feridos devido ao ataque e ao incêndio resultante, destacando que o incidente está sendo revisado.

O porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza, controlada pelo Hamas, Ashraf Al-Qidra, relatou que 35 pessoas perderam a vida e muitas outras, em sua maioria mulheres e crianças, ficaram feridas durante a ação.

O ataque aconteceu em Tel Al-Sultan, localizado no oeste de Rafah, onde uma multidão se refugiava depois de muitas fugirem das zonas orientais da cidade. As forças israelenses haviam iniciado uma ofensiva terrestre nessas áreas há quinze dias.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou que seu hospital de campanha em Rafah estava recebendo um grande número de vítimas, assim como outros hospitais na região.

Um representante de alto escalão do Hamas, Sami Abu Zuhri, classificou o ataque em Rafah como um “massacre”, culpando os Estados Unidos por apoiar Israel com armamentos e recursos financeiros.

Na tarde de domingo, caminhões de auxílio chegaram a Gaza vindo do sul de Israel, graças a um novo acordo que contorna a fronteira de Rafah com o Egito. Isso ocorreu após as forças israelenses assumirem o controle do território palestino no início do mês. No entanto, não havia garantias de que os grupos humanitários conseguiriam distribuir a ajuda devido aos confrontos em curso na região.

O Egito mantém sua posição de manter fechada a passagem de Rafah do seu lado, a menos que o controle de Gaza seja devolvido aos palestinos. Em uma ligação entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente egípcio, Abdel-Fattah el-Sissi, ficou acertado o desvio temporário do tráfego para a passagem de Kerem Shalom, controlada por Israel e principal terminal de carga de Gaza.

No entanto, a passagem de Kerem Shalom tem se mostrado inacessível devido aos combates relacionados à ofensiva de Israel na cidade de Rafah, vizinha a Gaza. Enquanto Israel afirma ter permitido a entrada de centenas de caminhões de ajuda, as agências das Nações Unidas argumentam que as condições no terreno são muito perigosas para a distribuição eficaz da ajuda humanitária.

A guerra entre Israel e o Hamas, que já dura oito meses, resultou na morte de mais de 35.800 palestinos, de acordo com informações do Ministério da Saúde de Gaza. O órgão não faz distinção entre civis e combatentes em seu balanço. Aproximadamente 80% dos 2,3 milhões de habitantes dessa região fugiram de suas residências, enfrentando uma grave crise de fome, e as autoridades da ONU alertam para a existência de áreas do território em situação de emergência alimentar.

A guerra teve início com um ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, quando militantes palestinos causaram a morte de cerca de 1.200 pessoas, a maioria delas civis, e fizeram cerca de 250 pessoas de reféns. Atualmente, o Hamas mantém aproximadamente 100 reféns e os restos mortais de cerca de 30 pessoas, após a libertação da maioria durante um cessar-fogo no ano anterior.