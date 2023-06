Ataque a tiros em festa de formatura deixa mortos e feridos nos EUA

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um ataque a tiros durante uma cerimônia de formatura de ensino médio no estado americano da Virgínia, na noite da última terça-feira, 6. O incidente ocorreu do lado de fora do Teatro Altria, em Richmond, e fez com que centenas de pessoas, muitas delas vestindo becas de formatura, corressem em busca de segurança.

Um suspeito de 19 anos tentou fugir a pé, mas foi preso. De acordo com a polícia, ele vai ser acusado por homicídio e tentativa de homicídio.

Investigadores acreditam que o jovem preso conhecia pelo menos uma das vítimas. As identidades das vítimas não foram divulgadas, mas a polícia disse que seria um homem de 18 anos, que fazia parte da graduação, e seu pai, de 36 anos. No local, várias armas foram apreendidas pela polícia.

O atirador abriu fogo no Monroe Park, que fica em frente ao teatro, logo após o término da cerimônia da Huguenot High School, por volta das 17h15 do horário local. Famílias e graduados estavam saindo do teatro quando pelo menos oito tiros foram disparados.

+ EUA: Grupo de direitos humanos declara ‘estado de emergência’ para LGBTs

Testemunhas correram para escapar do tiroteio, incluindo algumas carregando crianças pequenas e bebês, enquanto outras buscaram abrigo em prédios próximos. Os graduados se abraçaram e choraram quando se reuniram após o ataque.

Continua após a publicidade

“Foi obviamente um caos”, disse Rick Edwards, chefe de polícia da cidade de Richmond. “As pessoas se espalharam.”

Além dos baleados, a polícia disse que outras 12 pessoas ficaram feridas na correria ou receberam tratamento para ansiedade devido ao caos.

“Este deveria ser um espaço seguro. As pessoas deveriam se sentir seguras em uma formatura”, disse Edwards. “É incrivelmente trágico que alguém tenha decidido trazer uma arma e espalhar o terror em nossa comunidade”.

+ Antigo vice de Trump, Mike Pence entra na corrida de 2024 pela Casa Branca

O superintendente das Escolas Públicas de Richmond, Jason Kamras, disse que o ataque ocorreu no que deveria ser “um dia alegre, quando nossos filhos sobem ao palco e recebem seu diploma”.

“Não tenho mais palavras sobre isso, estou cansado de ver pessoas sendo baleadas, nossos filhos sendo baleados e imploro a toda a comunidade que pare”, disse Kamras.