Ataque a tiros em Buffalo, nos EUA, deixa ao menos 10 mortos

Ao menos 10 pessoas foram mortas neste sábado, 14,após um homem abrir fogo dentro de um supermercado na cidade de Buffalo, no estado de Nova York nos Estados Unidos. O criminoso, que foi preso, vestia roupas de estilo militar e, segundo investigadores, é possível que ele tenha filmado e transmitido ao vivo o ataque na internet.

Detalhes sobre o número de feridos e gravidade dos ferimentos não foi informado pelas autoridades até o momento. Segundo a agência de notícias AP, um vídeo do supermercado Tops Friendly Market mostrou o homem estacionando em frente à loja com um fuzil no banco do passageiro de um carro, apontando a arma para pessoas no estacionamento enquanto saía do veículo e abrindo fogo. O vídeo também mostra o atirador andando em direção ao supermercado e atirando contra várias outras vítimas que estavam dentro do prédio. Uma das vítimas era um policial recentemente aposentado que trabalhava como segurança no local.

Ainda segundo a AP, um dos investigadores alertou que a investigação ainda é preliminar e que ainda não há um motivo claro para o ataque, mas uma das hipóteses sob investigação é de que o crime tenha sido motivado por racismo. O supermercado fica em um bairro onde moradores negros são maioria, cerca de cinco quilômetros do centro de Buffalo. A região é predominantemente residencial.