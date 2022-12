Argentina inunda Obelisco com centenas de milhares de torcedores

Buenos Aires, capital da Argentina, acordou na manhã desta terça-feira, 20, com milhares de torcedores esperando a chegada dos jogadores da seleção, campeões da Copa do Mundo de 2022. A partir das 9h, a área do Obelisco e arredores foi inundada por pessoas que não queriam perder a festa – mas a rota do ônibus dos atletas mudou por questões de segurança e o deslocamento da caravana de torcedores deve travar toda a cidade.

Os jogadores, a comissão técnica e as máximas autoridades da Associação de Futebol da Argentina (AFA) definiram uma nova alteração no percurso da caravana para festejar a conquista do tricampeonato mundial de futebol. Não passarão pelo Obelisco nem visitarão a Casa Rosada devido ao número de pessoas presentes.

Os jogadores virão saudar os torcedores da Avenida 25 de Maio e da Avenida 9 de julho, segundo o circuito organizado pelos órgãos de segurança (Nação, Província e Cidade de Buenos Aires). Estima-se que o ônibus com os atletas chegue na área a partir das 12h30.

👀🇦🇷 Desde la altura a las 9 AM. Así amanece en el obelisco. En 3 horas la Copa del Mundo está acá. pic.twitter.com/xrUyuxrCZK — Nicolas Copano (@copano) December 20, 2022

Mesmo assim, para este dia, foi decretado feriado nacional para que todos os que queiram assistir à celebração estejam presentes. Portanto, espera-se que os torcedores continuem chegando ao centro de Buenos Aires nas próximas horas, e muitos começam a se deslocar para o norte, por onde passa a nova rota.

A seleção já foi recebida por vários torcedores no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires. Não há dúvida de que a população argentina ansiava por viver novamente uma situação como essa – não é todo dia que se acorda sendo um campeão mundial.