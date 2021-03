Argentina aumenta restrições a voos e viajantes brasileiros

A Argentina decidiu restringir ainda mais os voos provenientes do Brasil devido ao agravamento da pandemia do coronavírus e do aumento de casos da variante de Manaus. A nova medida passará a valer a partir do próximo final de semana e deve se estender pelo menos até a Semana Santa.

A Casa Rosada determinou após reunião nesta terça-feira 23 reduzir “drasticamente” a frequência de viagens aéreas entre os dois países. O governo de Alberto Fernández também limitou as viagens de argentinos a qualquer país do exterior, mas deu ênfase ao Brasil.

Outra medida implantada definiu a obrigatoriedade de que todos que chegarem à Argentina apresentem teste PCR com resultado negativo para o coronavírus. Mesmo os argentinos devem passar pelo teste, que será cobrado.

Segundo o jornal Clarín, há cerca de 27.000 argentinos no exterior atualmente, A diretora nacional de Migrações, Florencia Carignano, disse à imprensa local que as pessoas não deveriam viajar ao exterior por enquanto.

“Temos que ser claros, com risco de parecermos antipáticos, mas é preferível isso do que lamentar as consequências: não é o momento de sair do país para fazer turismo”, reforçou.

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que reúne agentes de saúde dos 27 estados, revelou nesta terça-feira que 3.251 pessoas morreram nas últimas 24 horas no Brasil, número recorde. Além disso, 82.493 novos casos foram registrados e há um acumulado de 12.130.019 infecções.