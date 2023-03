Arábia Saudita e Irã restabelecem laços, em tectônica mudança regional

A Arábia Saudita e o Irã chegaram a um acordo nesta sexta-feira, 10, que abre caminho para o restabelecimento dos laços diplomáticos após uma separação de sete anos. O realinhamento entre os rivais regionais representa uma grande mudança de status quo no Oriente Médio.

O acordo foi obtido após negociações entre autoridades sauditas e iranianas, realizadas nesta semana na China, que mantém laços estreitos com os dois países. Segundo comunicado, o pacto reativa um acordo de cooperação de segurança caducado – após anos de ataques iranianos com drones na Arábia Saudita – bem como antigos pactos comerciais, de investimento e culturais.

A Arábia Saudita e o Irã também reabrirão suas respectivas embaixadas dentro de dois meses, e ambos os países confirmaram “seu respeito pela soberania das nações e a não interferência em seus assuntos internos”, disse o comunicado.

Depois de anos de rivalidade regional, a Arábia Saudita cortou completamente seus laços com o Irã em 2016, quando manifestantes invadiram a embaixada do reino em Teerã após a execução, pelo governo saudita, de um proeminente clérigo xiita saudita.

O conflito entre as duas nações islâmicas, localizadas a menos de 250 km de distância uma da outra no Golfo Pérsico, há muito molda a política e o comércio no Oriente Médio.

As tensões atingiram o pico em 2019, quando um ataque de mísseis e drones a uma importante instalação de petróleo saudita interrompeu brevemente metade da produção de petróleo do reino. Autoridades dos Estados Unidos disseram que o ataque foi supervisionado diretamente pelo Irã.

O governo saudita também expressou, repetidamente, sua apreensão sobre o programa nuclear do Irã, dizendo que seu país seria o principal alvo da República Islâmica. No entanto, nos últimos anos, começou uma série de conversas entre delegações sauditas e iranianas, com ambos os lados esperando aliviar as tensões.