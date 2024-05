Após morte em turbulência, aeronave segue para Cingapura

A Singapore Airlines informou por meio de comunicado que a aeronave usada em um voo no qual um passageiro morreu durante forte turbulência retornou a Cingapura neste domingo, 26, cinco dias após seu pouso de emergência em Bangkok.

Um britânico de 73 anos morreu de suspeita de ataque cardíaco e dezenas de pessoas ficaram feridas na terça-feira, depois que o voo SQ321, indo de Londres para Cingapura, encontrou o que a companhia aérea descreveu como turbulência extrema e repentina enquanto sobrevoava Mianmar. O voo, transportando 211 passageiros e 18 tripulantes, foi desviado para Bangkok.

A companhia aérea disse que a aeronave Boeing 777-300ER voou de volta para Cingapura no domingo, acrescentando que estava cooperando totalmente com as autoridades competentes na investigação do incidente. Cinquenta e duas pessoas que estavam a bordo permanecem em Bangkok, incluindo 40 passageiros e um tripulante que recebem tratamento no hospital, disse a companhia.

Cinco dos feridos estão internados na terapia intensiva — três australianos, um britânico e um neozelandês, disse o Hospital Samitivej Srinakarin em Bangkok, no domingo.