Após destituição de Castillo, Dina Boluarte é nova presidente do Peru

O Congresso do Peru oficializou a vice-presidente Dina Boluarte como chefe de Estado nesta quarta-feira, 7, após o agora ex-presidente Pedro Castillo tentar destituir o Parlamento e ser destituido.

Alçada ao comando do país pela ordem de sucessão constitucional, Boluarte éa primeira mulher a ser presidente do Peru. Em discurso, ela pediu trégua política aos parlamentares e afirmou que sua primeira ação no comando do país será o combate à corrupção, com apoio do Ministério Público.

Embora fosse vice e aliada de Castillo, Boluarte o criticou duramente pela tentativa de fechamento do Parlamento, dizendo se tratar de uma “quebra da ordem constitucional”. “É um golpe que agrava a crise política e institucional que a sociedade peruana terá que superar com o estrito cumprimento da lei”, disse em publicação nas redes sociais.

Após ordenar a dissolução do Congresso e, em seguida, sofrer um impeachment, Castillo foi detido nesta quarta-feira. A medida de congelar o legislativo é prerrogativa do chefe do Executivo, mas foi vista pela oposição e pela imprensa peruana como uma tentativa de golpe de Estado.

O jornal La Republica afirmou que Castillo deixou o Palácio de Governo, em Lima, e depois de ser detido pelos agentes de sua própria escolta, foi conduzido por policiais até uma delegacia na capital peruana.

O Congresso do Peru ignorou a ordem de Castillo para dissolver o Parlamento e aprovou a moção de vacância do político populista, equivalente a impeachment, alegando incapacidade moral permanente. Esta f0i a terceira moção do tipo movida contra ele, mas a primeira que foi aprovada.

