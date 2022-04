Após ameaças, avião ‘espião’ russo viola espaço aéreo da Suécia

As Forças Armadas suecas informaram neste sábado, 30, que um avião russo foi flagrado violando o espaço aéreo do país em uma ação que durou menos de um minuto, mas que eleva a tensão após ameaças veladas feitas pela Rússia sobre a intenção da Suécia de ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Em comunicado, foi informado que o incidente ocorreu ao sul do condado de Blekinge e que aeronaves de combate seguiram o avião a hélice militar do tipo AN-30. “Acho irresponsável e pouco profissional voar tão perto das fronteiras de um país com aeronaves militares. Não há razão para voar tão perto que você possa entrar acidentalmente no território de um país”, declarou Carl-Johan Edström, chefe da Força Aérea, à emissora pública sueca SVT. “Coisas assim não precisam acontecer.”

Apesar do episódio, ele afirmou que pode ter sido um erro, mas não descarta, que, no futuro, ocorram ataques armados russos — como os que estão em andamento na Ucrânia. “Como há uma discussão sobre a adesão ou não à Otan, existe o risco de que a Rússia intensifique suas atividades também em nossa área imediata.”

O Ministro da Defesa da Suécia, Peter Hultqvist, classificou a ação como “inaceitável” em nota à SVT. “É completamente inaceitável violar o espaço aéreo sueco. Vamos, é claro, marcar isso diplomaticamente. A ação não é profissional e, dada a situação geral de segurança, extremamente inadequada. A soberania sueca deve ser sempre respeitada.”

Esta não é a primeira vez que o espaço aéreo da Suécia é violado por uma aeronave russa. No início do mês passado, quatro caças foram avistados quando sobrevoaram o mar a leste da ilha de Gotland, no Mar Báltico. A tendência é que as tensões entre os países se acentuem. A Rússia se diz ameaçada com a expansão da Otan na região. Depois de invadir a Ucrânia e iniciar uma guerra que já dura mais de dois meses, o Kremlin ameaça, reiteradamente, fazer algo semelhante a Finlândia e Suécia, países que fazem fronteira com solo russo.

“Nós demos os nossos avisos, tanto publicamente como pela via dos canais bilaterais; eles (os dois países) sabem disso, então não há surpresas. Eles foram informados sobre tudo, sobre o que (uma eventual adesão à Otan) vai acarretar”, disse Maria Zakharova, uma porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do governo da Rússia, em 20 de abril.

