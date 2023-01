Após a posse, Lula abre abarrotada agenda de relações exteriores

Que o recém-empossado presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teria trabalho para reconstruir pontes deterioradas durante o governo do antecessor, Jair Bolsonaro (PL), era certo desde o início da campanha. Mais que isso, foi um dos motes do petista, que afirmou no discurso de vitória, em novembro, que “o mundo sente saudade do Brasil”.

“Saudade do brasil soberano que falava de igual para igual com os países mais ricos e soberanos e ao mesmo tempo contribuía para o desenvolvimento dos mais pobres”, disse. “Hoje, dizemos ao mundo que o Brasil está de volta e o Brasil é grande demais para ser relegado ao triste papel de pária no mundo“.

Nesta segunda-feira, 2, um dia após a posse, Lula deu início a uma longa série de reuniões com líderes internacionais que serão chave para sua agenda de relações exteriores, com foco em representantes da América Latina, China, África e países seletos da Europa. Só em um dia, serão 15 encontros de meia hora, um atrás do outro.

O novo presidente abriu o dia com uma conversa com o rei Felipe VI da Espanha, uma das nações europeias que mais priorizam o investimento na América Latina devido a laços culturais. O único outro líder europeu da lista é Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal e afiliado ao Partido Social Democrata português, de esquerda.

O chefe de Estado português recebeu Lula enquanto Presidente eleito no Palácio de Belém, em Lisboa, em 18 de novembro. Na sexta-feira 30, ao chegar a Brasília para a cerimônia de posse, Rebelo anunciou que o colega irá a Portugal para uma cúpula luso-brasileira e uma visita de Estado entre 22 e 25 de abril.

+ ‘Uma nova era’: O que os principais líderes internacionais falaram a Lula

A região mais priorizada nesta segunda-feira, 2, contudo, é a América Latina. Lula vai encontrar-se com personalidades como o presidente da Bolívia, Luis Arce, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, o presidente do Chile, Gabriel Boric, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, o vice-presidente de Cuba, Salvador Antonio Valdés Mesa, e o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues.

Além disso, a gestão do petista dá indicações de que vai voltar a priorizar relações com países africanos lusos, como Angola e Timor-Leste, já que Lula vai encontrar-se com os presidentes João Manuel Gonçalves Lourenço e José Ramos-Horta, respectivamente.

Veja a agenda completa de reuniões do novo presidente nesta segunda-feira:

09h30 – Reunião com o Rei Felipe VI da Espanha

10h – Reunião com o presidente da Bolívia, Luis Arce Alberto Catacora

10h30 – Reunião com o presidente da República da Argentina, Alberto Ángel Fernández

11h – Reunião com o presidente da República do Equador, Guillermo Lasso

11h30 – Reunião com o presidente da República do Chile, Gabriel Boric Font

12h – Reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza

12h30 – Reunião com o presidente da República da Colômbia, Gustavo Petro

13h – Reunião com a presidenta da República de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento

14h30 – Reunião com o vice-presidente da República Popular da China, Wang Qishan

15h – Reunião com o presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço

15h30 – Reunião com o primeiro-ministro da República do Mali, Choguel Kokalla Maiga

16h – Reunião com o presidente da República Democrática do Timor-Leste, José Ramos-Horta

16h30 – Reunião com o vice-presidente da República de Cuba, Salvador Antonio Valdés Mesa

17h – Reunião com o presidente do Conselho de Ministros da República do Peru, Luis Alberto Otárola Penaranda

17h30 – Reunião com o presidente da Assembleia Nacional da República Bolivariana da Venezuela, Jorge Rodrigues