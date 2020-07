Apesar de apelo, Trump não tem poder para adiar as eleições

No tuíte de quinta-feira em que Trump apelou pelo adiamento das eleições, o presidente disse que, em meio à pandemia da Covid-19, “com a votação universal por correio, 2020 será a eleição mais imprecisa e fraudulenta da história”.

“Será um grande embaraço para os EUA. Adiem a eleição até que as pessoas possam votar de maneira adequada, segura e protegida???”, concluiu.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

