Apartheid israelense é pior que o vivido na África do Sul, diz embaixador

Israel está aplicando uma versão mais extrema de apartheid nos territórios palestinos do que o vivenciado na África do Sul antes de 1994, disse o embaixador sul-africano na Holanda, Vusumuzi Madonsela, durante audiência no Tribunal Internacional de Justiça, nesta terça-feira, 20.

“Nós, como sul-africanos, sentimos, vemos, ouvimos e sentimos profundamente as políticas e práticas discriminatórias desumanas do regime israelense como uma forma ainda mais extrema do apartheid que foi institucionalizado contra os negros no meu país”, disse Madonsela. “O apartheid de Israel deve acabar”.

Em 2022, antes mesmo da guerra entre Israel e o grupo militante palestino Hamas, o governo sul-africano já havia pedido que Israel fosse classificado como um estado de apartheid e que a Assembleia Geral das Nações Unidas criasse um comitê para verificar as ações do governo israelense.