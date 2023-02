Amsterdã proíbe fumar maconha na ruas do distrito da Luz Vermelha

O governo de Amsterdã anunciou nesta sexta-feira, 10, que vai proibir a partir de maio que pessoas fumem maconha nas ruas do distrito da Luz Vermelha de Amsterdã, famosa área de prostíbulos da capital da Holanda. Essa e outras medidas para também desencorajar o uso de álcool fazem parte da campanha “Fique Longe”, da prefeitura, desenhada para combater o turismo focado em sexo e drogas.

Na última quarta-feira, 8, um comunicado da prefeitura de Amsterdã reconheceu que os moradores do bairro estão sofrendo muito com os turistas que vão até a região para fazer o uso em massa de drogas. O município destacou que o bairro está se tornando “inseguro e inabitável”.

“Os turistas também atraem traficantes de rua, que por sua vez promovem a criminalidade e a insegurança. Especialmente à noite, a atmosfera pode se tornar sombria”, acrescentou o texto.

A prefeitura abriu um fórum online para os residentes avaliarem a medida, que deve entrar em vigor em maio. O objetivo das autoridades é que o bairro De Wallen, como o distrito é conhecido em holandês, comece a atrair turistas pela sua herança histórica, arquitetura e cultura, em vez de sexo e drogas.

Nos últimos anos, autoridades de Amsterdã têm se preocupado com os impactos do turismo nos moradores dos bairros centrais. Em 2020, visitas guiadas foram proibidas de passar na frente das famosas “vitrines” das profissionais do sexo, e existe uma discussão sobre transferir os bordéis para um bairro mais afastado do centro de Amsterdã.

+ Com leis duras, Amsterdã tenta superar fama de turismo de ‘drogas e sexo’

O município também criou campanhas para alertar que pessoas “comuns” vivem no distrito da Luz Vermelha, como é o caso da “Nós Moramos Aqui” (“We Live Here”), em vigor há muitos anos. Agora, essa campanha é acompanhada da “Fique Longe” (“Stay Away”), lançada pela prefeitura no fim do ano passado para desencorajar turistas que planejam “ir à loucura” em Amsterdã.

A estimativa é de que cerca de 10% a 15% da indústria turística de Amsterdã esteja baseada no distrito da Luz Vermelha. Em 2023, a cidade espera receber 18 milhões de visitantes com pernoite. Esse número pode chegar a 23 milhões de turistas em 2024, somados aos outros 24 a 25 milhões turistas diários.

Autoridades acreditam que, quando o número chega a 18 milhões, o conselho da cidade é “obrigado a intervir” em uma portaria de 2021 chamada “Amsterdam Tourism in Balance”, para impedir o excesso de turismo.