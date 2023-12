Alunos sul-coreanos processam governo após prova acabar 90 segundos antes

O grau de desempenho, no entanto, supera os benefícios acadêmicos e pode influenciar a formação de relações pessoais no futuro, de forma a impactar a vida privada dos aplicantes. Os resultados deste ano foram divulgados no dia 8 de dezembro.

+ Apenas um terço dos jovens sul-coreanos tem visão positiva sobre casamento

O momento do erro

Ao todo, 39 estudantes estão envolvidos na ação. Eles afirmam que o sinal tocou antes do horário previsto em um dois locais onde o teste era aplicado na capital Seul, durante a avaliação de coreano – a primeira rodada do exame. Alguns deles reclamaram imediatamente, mas não foram ouvidos e tiveram suas provas retiradas pelos supervisores.

Continua após a publicidade

O erro, contudo, foi logo notado pelos professores. Antes do início da próxima rodada, eles deixaram que os afetados preenchessem as respostas deixadas em branco, sem permitir que qualquer outra fosse alterada, por um minuto e meio no intervalo do almoço. Isso não foi suficiente para conter os prejuízos emocionais: os estudantes ficaram tão chateados que não conseguiram se concentrar no resto da prova.