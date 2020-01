‘Alguém pode ter cometido um erro’, diz Trump sobre queda de avião

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta quinta-feira, 9, que o avião que caiu no Teerã pode ter sido derrubado por engano pelo Irã. O desastre matou todas as 176 pessoas a bordo. A aeronave caiu pouco depois dos bombardeios iraniano a bases americanas no Iraque.

“Alguém pode ter cometido um erro do lado de lá. Não o nosso sistema. Não tem nada a ver conosco”, frisou o republicano em declarações à imprensa na Casa Branca. “(O avião) estava voando em uma vizinhança complicada. Eles podem ter se enganado. Alguns dizem que pode ter sido uma falha técnica, mas pessoalmente eu não acredito que seja essa a questão.”

“Algo terrível aconteceu. Devastador”, completou Trump.

Ao mesmo tempo, a imprensa americana está citando funcionários do Pentágono que afirmam que é muito provável que a aeronave tenha sido derrubada por engano por mísseis iranianos.

Segundo o jornal The Washington Post, uma autoridade americana próxima à situação disse que a queda do avião foi causada por um míssil terra-ar SA-15, um sistema de defesa aérea russo, também conhecido Tor.

O funcionário não deu mais detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao suposto lançamento de mísseis na quarta-feira 8, que ocorreu cerca de quatro horas depois que o Irã lançou mísseis contra duas bases militares americanas no Iraque, em retaliação pelo assassinato do general iraniano Qasem Soleimani. O timing entre os dois acontecimentos já havia levado à especulação de que um míssil perdido poderia ter derrubado a aeronave.

Quando perguntado se achava que poderia ter sido um acidente, Donald Trump disse: “Eu não sei. Isso é com eles”.

O americano pediu que a caixa preta, assim que liberada, se tornasse responsabilidade da Boeing, mas afirmou que “se eles a derem para a França ou para outro país, tudo bem também.”

No acidente, todos os passageiros e tripulantes morreram: 82 iranianos, 63 canadenses, onze ucranianos, dez suecos, quatro afegãs, três britânicos e três alemães.

A queda do Boeing 737-800 da empresa aérea Ukraine International Airlines ainda não foi elucidada pelas autoridades iranianas, que sofrem pressão da Ucrânia, do Canadá e dos Estados Unidos em um momento de frágil trégua entre Washington e o regime dos aiatolás.