Alemanha proíbe grupo neonazista por ‘doutrinação de crianças’

O Ministério do Interior da Alemanha informou nesta quarta-feira, 27, a proibição de atuação do grupo de extrema direita Artgemeinschaft, classificado pelo governo como uma associação antidemocrática de cerca de 150 membros. A pasta também informou que houve uma operação de busca em 26 apartamentos em 12 dos 16 estados da Alemanha.

De acordo com o ministério, o grupo tem como objetivo “doutrinar crianças”. No comunicado de proibição, o governo definiu o grupo como uma “associação de culto, profundamente racista e antissemita” que procurava espalhar o pensamento da extrema direita entre os mais jovens.

“Este é mais um golpe contra o extremismo de direita e contra os agitadores intelectuais que ainda hoje espalham as ideologias nazis”, disse Nancy Faeser, ministra do Interior. “Este grupo de extrema direita tentou levantar novos inimigos da Constituição através da doutrinação repugnante de crianças e jovens.”

O Artgemeinschaft se descreve como a “maior comunidade pagã da Alemanha” e uma das suas bases principais era a sua “Familienwerk”, uma ramificação que trabalhava para promover famílias grandes e fornecer doutrinação aos seus filhos. Para isso, o grupo usava literatura da era nazista para converter os jovens a adotarem suas teorias raciais e administrava uma livraria online que buscava radicalizar e atrair não membros.

O Gabinete Bávaro para a Proteção da Constituição escreveu no seu último relatório anual que o grupo acredita na “superioridade de uma raça nórdico germânica”, semelhante à ideologia da “supremacia branca” nos EUA.

“(O grupo) usou uma crença germânica pseudo-religiosa em Deus para espalhar a sua visão de mundo que viola a dignidade humana”, disse o comunicado do ministério.

A Alemanha está proibindo vários grupos extremistas nos últimos meses, incluindo a ramificação local do grupo neonazista americano Hammerskins. Um relatório da agência de inteligência interna alemã disse que cerca de 38.800 pessoas pertenciam ao espectro extremista de direita no país no ano passado, o que representa um aumento com relação ao número em 2021. Os indivíduos considerados violentos também aumentaram de 13.500 para 14 mil.

