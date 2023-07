Alemanha emite alerta sobre suspeita de leoa à solta nas ruas de Berlim

Autoridades de Berlim, na Alemanha, alertaram os moradores de partes da capital para ficarem em casa, pois um animal selvagem, possivelmente uma leoa, estava à solta na manhã desta quinta-feira, 20. Segundo a polícia, o animal ainda não foi encontrado.

Nas redes sociais, os agentes de segurança também pediram para que os alemães coloquem os animais de estimação para dentro de casa para evitar ataques.

“Evite sair de casa devido à fuga de um animal selvagem na área de Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf e também traga seus animais de estimação para dentro de casa. Nossos colegas estão no local e verificando a situação”, disse a polícia local.

Vídeos que mostram o animal andando pelos arredores da cidade circularam nas redes socais e assustaram moradores.

BREAKING 🚨 Big cat, reportedly a lioness, is on the loose outside Berlin, Germany. Police urge residents to stay indoor pic.twitter.com/499ZYTXShw

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2023