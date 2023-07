Ranking de passaportes tem novo líder e Brasil muda de posição

Atualizado de ano em ano, o ranking global de passaportes da Henley Passport Index, que mede a liberdade de viajar dos cidadãos de cada país, apresentou uma surpresa nesta quarta-feira, 19. Pela primeira vez em cinco anos, o Japão perdeu a liderança, que agora é ocupada por Cingapura, cujos residentes com o documento de viagem do local podem visitar 193 destinos, entre dos 227 em todo mundo, sem visto.

Segundo a classificação global, ao mesmo tempo em que os países asiáticos dominam o topo da tabela, a Europa atingiu lugares mais altos na lista deste ano: Alemanha, Itália e Espanha alcançaram o segundo lugar no ranking e podem viajar para 190 lugares sem visto. Já em terceiro lugar ficaram Japão, Coreia do Sul, Áustria, Finlândia, França, Luxemburgo e Suécia. Os cidadãos desses sete países têm acesso a 189 destinos sem visto.

Em contrapartida, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido estão em uma trajetória descendente desde os dias em que ocuparam o primeiro lugar da lista, em 2014. Enquanto os britânicos ficaram em quarto lugar, os EUA desceram para oitavo, com acesso a 183 países sem visto.

O Brasil, por sua vez, avançou uma posição e chegou ao 19° lugar. Agora, os cidadãos brasileiros podem visitar 168 países sem visto.

Entretanto, o passaporte brasileiro ficou atrás de outros países sul-americanos. Neste ano, o Chile ficou em 15º com acesso a 174 destinos, enquanto que a Argentina ocupou 18º com 169 destinos.

A empresa de consultoria de residência e cidadania global com sede em Londres se baseia em dados da Associação Internacional de Transporte Aêreo (IATA) e classifica passaportes de 199 países. O ranking é atualizado conforme as mudanças política de vistos entram em vigor. No último lançamento, a Henley & Partners observou que, durante os 18 anos que faz o ranking, o número médio de destinos que os viajantes podem acessar sem visto quase dobrou, de 58 em 2006 para 109.

Porém, a diferença de liberdade de viagem entre países do topo da lista para o final da lista é maior do que nunca. Os cidadãos do Afeganistão, país que ocupa o último lugar, só podem visitar 27 destinos sem visto prévio. Logo em seguida fica o Iraque, com 29 locais, e a Síria, com 30.

