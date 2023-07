Lula recebe convite de Scholz para reunião de Alto Nível na Alemanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta terça-feira, 18, um convite do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, para participar da Reunião de Consultas Intergovernamentais de Alto Nível em Berlim, prevista para dezembro. Em Bruxelas, o petista informou que também pretende participar de uma reunião com Scholz e ministros dos dois governos enquanto estiver na capital alemã.

Em viagem à Bélgica, Lula participou da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) com a União Europeia (UE) entre os dias 17 e 18, acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O encontro, que recebeu 60 autoridades europeias e latino-americanas, debateu questões relacionadas à guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro do ano passado, e ao meio ambiente.

O convite para participar da cúpula foi realizado pelo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, líder do bloco europeu. A reunião tratou, ainda, do acordo entre Mercosul, que Lula assumiu a presidência temporária no início do mês, e União Europeia. A assinatura do tratado tem enfrentado resistência no legislativo francês, responsável pela adição de cláusulas a respeito do cumprimento do Acordo de Paris, principal aliança climática.

+ A Lula, premiê da Dinamarca mostra interesse em doar para Fundo Amazônia

Lula aproveitou o evento desta semana para participar de bilaterais com autoridades europeias, incluindo o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kistersson, e o chanceler federal da Áustria, Karl Nehammer. Ocupando seu último compromisso em Bruxelas, o petista se reuniu com o alemão nesta manhã.

Continua após a publicidade

Por meio das redes sociais, o presidente brasileiro informou que visitaria a Alemanha em dezembro para “aprofundar a agenda entre nossos países em vários temas, como investimentos industriais e em energia renovável”. O Itamaraty comunicou, em seguida, o convite feito por Scholz para a segunda Reunião de Consultas Intergovernamentais de Alto Nível.

Me reuni rapidamente com o Chanceler da República Federal da Alemanha, @Bundeskanzler, e combinamos de fazer uma nova reunião em dezembro, na Alemanha, com a presença de ministros dos dois governos para aprofundar a agenda entre nossos países em vários temas, como investimentos… pic.twitter.com/NJ3Cq5nHMh — Lula (@LulaOficial) July 18, 2023

+ Lula terá reunião em Bruxelas com representantes de Maduro e da oposição

Não é a primeira vez, no entanto, que Lula e Scholz se encontram neste ano. Em janeiro, o chanceler visitou Brasília para negociar o retorno dos investimentos alemães no Fundo Amazônia. Voltado para o combate ao desmatamento e a ações de conservação na floresta, o mecanismo foi desativado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, em 2019. Na ocasião, o país doou cerca de 192 mil reais para o Fundo.

Lula visitará Berlim após sua estadia nos Emirados Árabes Unidos, onde participará da COP 28 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), prevista para 30 de novembro, em Dubai. Realizada em 2015, a última edição da reunião de Alto Nível foi ocorreu em Brasília durante o governo de Dilma Rousseff, e contou com a presença de Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha.

Continua após a publicidade

Siga