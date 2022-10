Além de Liz Truss: a coleção de líderes fracassados no Reino Unido

Após uma série de controvérsias sobre suas políticas econômicas, Liz Truss renunciou ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido na quinta-feira 20. A saída da política com apenas 45 dias no comando do governo entra para a história como a mais rápida do país, que por sua vez coleciona líderes que não conseguiram passar do primeiro ano de mandato.

Conheça outros premiês britânicos que tiveram uma rápida passagem pelo poder:

George Canning – 118 dias

O governo do estadista conservador foi interrompido por sua morte, aos 57 anos, possivelmente de pneumonia ou tuberculose, em 8 de agosto de 1827. Ele foi um dos primeiros políticos a fazer campanha com muitos discursos fora do Parlamento e era conhecido por sua defesa da emancipação católica, numa época em que a religião sofria restrições impostas pela legislação.

Visconde Goderich – 143 dias

Goderich, cujo nome verdadeiro era Frederick Robinson, sucedeu Canning, mas lutou para conter uma coalizão turbulenta e, com a confiança do rei nele desaparecendo, renunciou em janeiro de 1828 em seu quinto mês no cargo.

Lei Andrew Bonar – 209 dias

Law foi forçado a renunciar em maio de 1923 quando seu câncer de garganta avançou e impossibilitou seus discursos no Parlamento. O conservador morreu menos de seis meses depois.

Duque de Devonshire – 225 dias

William Cavendish, o quarto Duque de Devonshire, foi empossado como primeiro-ministro durante um governo provisório e renunciou em junho de 1757.

Conde de Shelburne – 265 dias

William Petty, nascido em Dublin, segundo Conde de Shelburne, estava no cargo quando o tratado de Paris, que encerrou a Guerra da Independência Americana, foi assinado. Ele renunciou em março de 1783, pressionado pela oposição após se manifestar contrário a reformas parlamentares.

Conde de Bute – 317 dias

John Stuart, terceiro conde de Bute, foi o primeiro primeiro-ministro escocês, após entrar em vigor a lei que unificou os reinos da Inglaterra e da Escócia. Ele renunciou em abril de 1763 após discussões com membros do próprio partido conservador acerca de taxas de impostos sobre a cidra.