Ajudante de Epstein, Ghislaine Maxwell é condenada a 20 anos de prisão

Ghislaine Maxwell foi condenada a 20 anos de prisão, nesta terça-feira, 28, por ajudar o financista Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de adolescentes. Em dezembro do ano passado, ela já havia sido condenada por recrutar quatro garotas para terem encontros sexuais com Epstein, seu então namorado, entre 1994 e 2004.

Em depoimentos emocionados durante o julgamento, quatro mulheres testemunharam que Maxwell era uma figura central nos casos de abuso que sofreram por parte de Epstein. Os advogados da socialite pressionaram para que a sentença fosse baixa, dizendo que ela deveria receber muito menos que os 20 anos recomendados pelos oficiais federais. Os promotores queriam por uma sentença de 30 a 55 anos de prisão.

Maxwell está presa desde julho de 2020, e o pedido de fiança foi negado várias vezes. Na semana passada, os promotores chamaram a conduta dela de “chocantemente predatória” e disseram que ela merecia passar pelo menos 30 anos na cadeia.

Além do tráfico sexual, a britânica foi condenado por conspiração para atrair menores de 17 anos para viajar no comércio interestadual com a intenção de se envolver em atividade sexual ilegal, conspiração para transportar menores de 17 anos para viajar no comércio interestadual com a intenção de envolver-se em atividade sexual ilegal; transporte de menor de 17 anos com intenção de praticar atividade sexual ilegal; e conspiração para cometer tráfico sexual de menores de 18 anos.

Jeffrey Epstein foi condenado por crimes sexuais, como tráfico sexual, em 2019, e está associado a vários membros da elite americana e britânica, incluindo o príncipe Andrew e Bill Clinton. Ele se matou em uma prisão federal de Nova York pouco mais de um mês após sua prisão.