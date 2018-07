África do Sul homenageia Nelson Mandela nos cem anos de seu nascimento

1. Nelson Mandela zoom_out_map 1 /29 Funeral de Nelson Mandela em Qunu, África do Sul - 15/12/2013 (Felix Dlangamandla/Foto24/Gallo Images/Getty Images)

2. Nelson Mandela zoom_out_map 2 /29 Ahmed Kathrada, ativista anti-apartheid discursa durante funeral de Nelson Mandela em Qunu, África do Sul - 15/12/2013 (Odd Andersen/Pool/File/AP)

3. Nelson Mandela zoom_out_map 3 /29 Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, durante evento da Fundação Nelson Mandela em George, África do Sul - 19/03/2005 (Themba Hadebe/AP)

4. Nelson Mandela zoom_out_map 4 /29 Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul posa com a taça da Copa do Mundo após anuncio de que a África seria o país sede em Zurique, Suécia - 15/05/2004 (Michael Probst/AP)

5. Nelson Mandela zoom_out_map 5 /29 George W. Bush, Presidente dos Estados Unidos, durante encontro com ex-presidente sul-africano Nelson Mandela no Escritório Oval na Casa Branca em Washington - 17/05/2005 (Pablo Martinez Monsivais/AP)

6. Nelson Mandela zoom_out_map 6 /29 Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul e Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos na casa de Mandela em Johannesburg - 19/07/2005 (Steve Lawrence/AP)

7. Nelson Mandela zoom_out_map 7 /29 Nelson Mandela recebe medalha da Liberdade de Amos Masondo, Prefeito de Johannesburgo em Soweto - 23/07/2004 (Themba Hadebe/Pool/AP)

8. Nelson Mandela zoom_out_map 8 /29 Líder da Líbia Muammar Gadhafi e Nelson Mandela, Presidente da África do Sul (Peter Dejong/AP)

9. Nelson Mandela zoom_out_map 9 /29 Nelson Mandela e o músico Michael Jackson na Cidade do Cabo, África do Sul - 23/03/1999 (Obed Zilwa/File/AP)

10. Nelson Mandela zoom_out_map 10 /29 Nelson Mandela e o Presidente dos Estados Unidos Bill Clinton visitam sua cela na Ilha Robben, África do Sul - 27/03/1998 (Rick Wilking/Pool/File/AP)

11. Nelson Mandela zoom_out_map 11 /29 Presidente da África do Sul com a Princesa Diana durante visita a Cidade do Cabo - 17/03/1997 (Sasa Kralj/File/AP)

12. Nelson Mandela zoom_out_map 12 /29 Nelson Mandela e sua terceira esposa Graca Machel durante visita a Cingapura - 05/03/1997 (Mike Fiala/AP)

13. Nelson Mandela zoom_out_map 13 /29 Nelson Mandela e Dalai Lama caminham de mãos dadas durante visita ao escritório presidencial na Cidade do Cabo, África do Sul - 22/08/1996 (Sasa Kralj/File/AP)

14. Nelson Mandela zoom_out_map 14 /29 Nelson Mandela e a Rainha Elizabeth II durante visita ao Palácio de Buckingham em Londres, Inglaterra - 09/07/1996 (File/AP)

15. Nelson Mandela zoom_out_map 15 /29 Presidente da África do Sul entrega trofeu para Francois Pienaar, capitão da seleção de rugby sul-africana - 24/06/1995 (Ross Setford/FILE/AP)

16. Nelson Mandela zoom_out_map 16 /29 Nelson Mandela votando como candidato em 1994 (Wikimedia Commons/Reprodução)

17. Nelson Mandela zoom_out_map 17 /29 Presidente da África do Sul Nelson Mandela e o ex-presidente sul-africano F.W. de Klerk posam com seus Prêmios do Nobel da Paz em Oslo, Noruega - 10/12/1993 (File/AP)

18. Nelson Mandela zoom_out_map 18 /29 Nelson Mandela Frederik de Klerk seu concorrente para a Presidência da África do Sul (Wikimedia Commons/Reprodução)

19. Nelson Mandela zoom_out_map 19 /29 Nelson Mandela e Fidel Castro, Presidente de Cuba, durante celebração do Dia da Revolução em Matanzas - 27/07/1991 (File/AP)

20. Nelson Mandela zoom_out_map 20 /29 Nelson Mandela com Bill Clinton antes de ser eleito Presidente da África do Sul nos Estados Unidos (Wikimedia Commons/Reprodução)

21. Nelson Mandela zoom_out_map 21 /29 Nelson Mandela deixa a prisão acompanhado de sua segunda esposa Winnie - 11/02/1990 (Greg English/File/AP)

22. Cela Nelson Mandela zoom_out_map 22 /29 Cela onde Nelson Mandela ficou preso em Robben Island, África do Sul - 03/12/2009 (Shaun Botterill/Getty Images)

23. Robben Island Press Conference zoom_out_map 23 /29 Cela onde Nelson Mandela ficou preso em Robben Island, África do Sul - 28/11/2003 (Frank Micelotta/Getty Images)

24. Winnie Mandela zoom_out_map 24 /29 Winnie Mandela aguarda para ter um vislumbre de Nelson Mandela do lado de fora do Palácio de Justiça em Pretoria, África do Sul - 12/06/1964 (File/AP)

25. Nelson Mandela zoom_out_map 25 /29 Casa na Fazenda Lilliesleaf onde Nelson Mandela e seus companheiros foram presos em 1962 (Wikimedia Commons/Reprodução)

26. Nelson Mandela zoom_out_map 26 /29 Nelson Mandela queima um passe obrigatório em 1960 (Wikimedia Commons/Reprodução)

27. Nelson Mandela zoom_out_map 27 /29 Casa de Nelson Mandela no Soweto, África do Sul (Wikimedia Commons/Reprodução)

28. Nelson Mandela zoom_out_map 28 /29 Nelson Mandela e Evelyn sua primeira esposa em 1944 (Wikimedia Commons/Reprodução)

29. Nelson Mandela zoom_out_map 29/29 Nelson Mandela em 1937 (Wikimedia Commons/Reprodução)

Cem anos após o nascimento de Nelson Mandela, a África do Sul homenageia nesta quarta-feira (18) o ícone da luta contra o apartheid com uma marcha simbólica liderada por sua viúva, Graça Machel, e um fórum organizado pelo ex-presidente americano Barack Obama.

Durante uma grande celebração realizada em Mvezo, onde Mandela nasceu, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, destacou que Mandela teve uma das vidas mais extraordinárias de todos os tempos. Também qualificou o ex-presidente como um grande líder porque soube se aproximar dos que são diferentes e dar esperança aos desesperados. Mandela morreu em dezembro de 2013, aos 95 anos.

Mandela nasceu em uma família de nobreza tribal em uma pequena vila. Possivelmente, viria a ocupar um cargo de chefia em sua comunidade, mas recusou esse destino aos 23 anos para mudar-se para a capital sul-africana, Johanesburgo, e iniciar sua atuação política.

Formado em Direito, o jovem advogado assumiu a liderança da resistência não-violenta da juventude negra. Entrou para a política e foi escolhido presidente regional do Congresso Nacional Africano (CNA), um partido político engajado no movimento negro. No ano de 1949, porém, o governo aprovou o regime segregacionista, ao qual deu o nome de apartheid.

Líder da resistência pacífica a esse regime, Mandela viajou por todo o país para convocar os negros a reagirem e enfrentarem as diversas proibições impostas ao seu povo. Também abriu um escritório de advocacia com um sócio, onde ambos trabalharam em centenas de casos na defesa dos interesses de cidadãos negros.

Em 1956, sua casa foi invadida pela polícia, e o líder foi preso. Outras 144 pessoas foram detidas no mesmo dia. Em 1957, tem início a tramitação do seu Julgamento por Traição. Falando em defesa própria, usou o julgamento como palanque para expor os fundamentos de sua luta pacífica – e começou a ser conhecido no resto do mundo.

Concluindo que a resistência pacífica seria insuficiente para combater o apartheid, ele passou a coordenar pequenos atentados de sabotagem contra o governo à frente da Lança da Nação, o braço armado do CNA. Perseguido, passou dois anos na clandestinidade até ser capturado.

Em 1964, Mandela foi condenado a prisão perpétua e enviado para a prisão da Ilha Robben, onde ocupou a cela com número 466/64, provida apenas de uma pequena janela de 30 cm.

Após inúmeras negociações e transferências entre prisões, Mandela foi liberdade em fevereiro de 1990, após 27 anos de prisão. Quatro anos depois, sua eleição como primeiro presidente negro da África do Sul pôs fim definitivo aos 45 anos de regime racista branco. Ele ocupou o cargo até o final de seu mandato, em 1999.

Crianças acendem velas em volta de uma pintura, em homenagem ao centenário do ex-líder africano Nelson Mandela, em Mumbai, na Índia – 18/07/2018

Hoje, Mandela é considerado o fundador da África do Sul moderna. Comandou o país em seu momento mais crítico, quando as tensões e ressentimentos acumulados após quatro décadas de segregação racial poderiam ter levado brancos e negros a uma guerra civil.

Apesar de ter sido visto como uma figura controversa durante grande parte da sua vida e denunciado como terrorista comunista por seus críticos, acabou sendo aclamado internacionalmente por seu ativismo e recebeu mais de 250 prêmios e condecorações, incluindo o Nobel da Paz, em 1993.

Mandela morreu em dezembro de 2013, aos 95 anos, após uma prolongada infecção pulmonar. Porém, todos os anos, o “Mandela Day”, que marca o nascimento em 18 de julho de 1918 de “Madiba”, como o líder sul-africano é carinhosamente chamado, tem sido comemorado em todo o mundo.

Quase 25 anos após o fim oficial do apartheid, porém, a pobreza persiste na África do Sul, sua economia desmorona, e o racismo continua alimentando tensões. Muitos questionam os sucessores de Mandela e a corrupção que gangrena a alta cúpula do Estado, especialmente sob a presidência de Jacob Zuma (2009-2018).