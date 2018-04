África do Sul critica governo australiano por aviso de viagem a turistas

A Austrália foi acusada pelo governo da África do Sul de emitir avisos de viagem enganosos que ameaçam “manchar” a imagem do país. O Departamento de Relações Exteriores e Comércio australiano (DFAT, na sigla em inglês) adverte os cidadãos de seu país que pretendem viajar para a nação a exercerem um “alto grau de cautela” devido aos riscos de crime e violência. “O crime é uma questão séria na África do Sul. A maioria dos tipos de crime está aumentando. Fique alerta ”, diz o aviso, que também critica os padrões da polícia local.

Os turistas são avisados ​​sobre ameaças de assassinato, estupro, assaltos e roubo de carros. Aeroportos, hotéis e safáris são listados como locais onde os viajantes podem ser alvos. A nota de prevenção foi colocada no ar pelo governo australiano em janeiro.

O DFAT classifica os países em 4 níveis de avisos e o que foi aplicado à África do Sul é, na verdade, o segundo da escala. Ainda há avisos de “reconsiderar viagem” e “não viajar”, que pressupõem mais riscos para os turistas.

Ainda assim, o governo sul-africano divulgou um comunicado dizendo que “se opõe fortemente” ao aviso, que “contém informações enganosas sobre a África do Sul em geral e, em particular, sobre as experiências de turistas estrangeiros que visitam a África do Sul”. “A assessoria de viagem tem o potencial não apenas de impedir os australianos de visitar a África do Sul, mas também de manchar a imagem de nosso país”, diz a nota.

A ministra de Relações Exteriores da África do Sul, Lindiwe Sisulu, disse que discutiria questão com sua contraparte australiana, Julie Bishop. O governo sul-africano alega que tentativas anteriores de mudar o aviso de viagem foram negadas.

A Austrália não é o único país a emitir avisos pedindo cautela a seus turistas ao visitar o país sul-africano. Estados Unidos e Reino Unido tem avisos semelhantes em seus sites de relações exteriores.

Brasil

O Brasil também aparece nas listas de avisos de viagem de alguns países. A própria Austrália adverte seus cidadãos a terem um “alto grau de cautela” ao viajarem para o país. O nível do aviso é o mesmo estipulado para a África do Sul.

Reino Unido e Estados Unidos também aconselham seus turistas a tomarem cuidado no Brasil. O governo americano atribui um aviso para “exercer maior cautela”, enquanto a administração britânica recomenda que seus cidadãos não visitem as favelas nem façam os “tours pelas favelas”, citando a atual intervenção federal no Rio de Janeiro.