Adolescente de 15 anos mata três em escola do Michigan

Três pessoas morreram e seis ficaram feridas em um tiroteio numa escola de ensino médio de Oxford, no interior do estado americano do Michigan, nesta terça-feira (30).

Segundo informações preliminares divulgadas pela imprensa americana, acredita-se que as três vítimas fatais sejam estudantes da instituição. E um dos baleados é um professor.

De acordo com dados divulgados pela polícia de Oxford, o suspeito foi identificado como um jovem de 15 anos, que está no segundo ano do ensino médio.

“Recebemos mais de 100 ligações pedindo socorro em nossa central de atendimento”, afirmou o chefe de polícia local, Michael McCabe.

O adolescente foi preso cinco minutos após a chegada da polícia e sua arma foi apreendida. “Acreditamos que ele agiu sozinho”, disse McCabe.

Todos os alunos foram evacuados e transferidos para uma loja próxima, onde os parentes estavam aguardando. Funcionários da escola divulgaram um comunicado confirmando o tiroteio e dizendo que “o Departamento de Polícia do Condado agiu para protegê-los”.