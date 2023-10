Acre reforça operações contra ‘êxodo de traficantes’ do Peru para o Brasil

O governo do Acre vem reforçando as operações contra o narcotráfico na fronteira com o Peru. Conforme antecipou VEJA, relatórios da inteligência da polícia local vêm identificando, desde o final do ano passado, um “êxodo de traficantes” brasileiros que operam na região de Ucayali, no Peru, para o Vale do Juruá, no sul da Amazônia.

A Secretaria de Segurança Pública do Acre (Seajus) informou que a fiscalização e o monitoramento nas áreas de fronteira foram intensificadas. De acordo com os relatórios, os criminosos exercem papel de liderança nas organizações de narcotraficantes brasileiras, são foragidos e estão com mandados de prisão expedidos.

O êxodo de traficantes para território brasileiro se deve a disputas de quadrilhas peruanas que passaram a expulsar brasileiros ligados ao Comando Vermelho e ao PCC.

