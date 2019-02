Acidente no maior cruzeiro do mundo deixa 1 morto e 4 feridos

Um acidente durante um treinamento de segurança no maior transatlântico do mundo, o Harmony of the Seas, matou um tripulante e deixou quatro feridos nesta terça-feira. O acidente ocorreu durante uma parada na costa da cidade francesa de Marselha, no Mediterrâneo.

Um filipino de 42 anos estava com outros quatro tripulantes no bote salva-vidas que despencou de uma altura de 10 metros na água durante o exercício. Dois dos tripulantes feridos estão internados e correm risco de vida, reportou a rede britânica BBC.

O Harmony of the Seas possui 362 metros de comprimento, 47 metros de largura e dezesseis conveses. A gigantesca embarcação, mais alta que um edifício de 25 andares, pode transportar mais de 8.000 passageiros e tripulantes.

O maior transatlântico do planeta, que conta com vinte restaurantes, 23 piscinas, um teatro e um cassino, fez sua viagem inaugural em maio deste ano.