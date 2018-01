Acidente de trem deixa ao menos doze mortos na África do Sul

Pelo menos doze pessoas morreram e outras 260 ficaram feridas nesta quinta-feira em um acidente de trem perto de Kroonstad, no centro da África do Sul, segundo meios de comunicação locais.

Os serviços de emergências, que trabalham na área do acidente, confirmaram o número de doze mortes, que pode aumentar nas próximas horas, segundo confirmou o porta-voz do Serviço de Emergência Netcare 911, Tebogo Magoro.

No entanto, uma funcionária citada pela Reuters afirma que o número de mortos já pode estar em torno de catorze. Este número ainda não foi confirmado. Mais cedo, o serviço de emergência havia informado que havia 100 feridos no acidente, porém a imprensa local fala em 260 feridos.

O acidente aconteceu por volta de 9h15 (5h15 de Brasília). Passageiros disseram à mídia local que um caminhão não conseguiu parar no cruzamento, chocando-se contra o trem. Relatórios do Serviço de Emergências também apontam a colisão como possível causa do acidente.

A passageira Seipati Moletsane contou ao site de notícias sul africano eNCA que o motorista do caminhou tentou fugir, mas foi preso pela polícia. Várias testemunhas compartilharam nas redes sociais fotos e vídeos de vários vagões do trem descarrilado e envolto em chamas.

O trem, que transportava 713 passageiros no momento do acidente, viajava de Port Elizabeth a Joanesburgo quando colidiu em um ponto entre as cidades de Hennenman e Kroonstad, na província do Estado Livre.

(Com EFE e Reuters)