Acidente com ônibus mata 47 pessoas no norte da Índia

Pelo menos 44 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas depois que um ônibus caiu em uma ribanceira neste domingo, no estado de Uttarakhand, no norte da Índia. O acidente aconteceu no distrito de Pauri Garhwal, uma região montanhosa.

“Por volta das 8h35 (0h35 em Brasília) um ônibus que transportava passageiros entre duas localidades caiu em um profundo desfiladeiro e, por enquanto, 44 pessoas foram encontradas mortas”, afirmou o encarregado administrativo do distrito de Garhwal, Sushil Kumar.

Segundo Deepesh Chandra Kala, diretor da unidade local de gestão de catástrofes, “no impacto, o veículo se partiu em dois e agora está em um pequeno rio no fundo do vale”.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressou “profunda tristeza” e apresentou pêsames às famílias das vítimas.

Onze passageiros, sete deles gravemente feridos, foram retirados com vida das ferragens e transferidos hospitais da região. Sushil Kumar acrescentou que a operação de resgate ainda continua e, por isso, o número de vítimas ainda pode aumentar. Por enquanto, as causas do acidente são desconhecidas.

As estradas indianas estão entre as mais perigosas do mundo, com mais de 150.000 mortos a cada ano, uma consequência do estado ruim de conservação, da direção imprudente e da pouca manutenção dos veículos.

(com EFE e Agência France-Presse)