A polêmica nacionalista da seleção da Croácia antes de encarar Argentina

A pouquíssimas horas da primeira semifinal da Copa do Mundo do Catar, nesta terça-feira entre Argentina e Croácia, uma controvérsia política cercou a seleção croata. Em um vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira, 12, é possível ver os jogadores celebrando a classificação, depois de vitória sobre o Brasil, cantando a música “Lijepa li si”, da banda Thompson, conhecida por tendências ultranacionalistas.

Segundo Jasmin Mujanović, cientista político especializado nos Bálcãs que compartilhou o vídeo, os jogadores “cantam melodias que fazem referência explícita ao regime de Herzeg-Bosnia durante a guerra da Bósnia”.

A República Croata da Herzeg-Bósnia foi uma entidade não reconhecida dentro da Bósnia e Herzegovina que existiu de 1991 e 1994, e era apoiada pela Croácia, principalmente porque a república aspirava o uso da moeda croata e da língua croata, além de nacionalidade croata para croatas da Bósnia e Herzegovina.

Croatian players celebrating their WC run by singing songs from neo-fascist crooner Thompson, which explicitly make reference to the criminal “Herceg-Bosna” regime in wartime Bosnia, whose entire senior leadership was convicted of crimes against humanity. pic.twitter.com/QW5DdyATVH

— Jasmin Mujanović (@JasminMuj) December 12, 2022