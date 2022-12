A ousada aposta culinária de Biden para conquistar Emmanuel Macron

O presidente dos Estados Unidos e a primeira-dama, Joe e Jill Biden, irão realizar uma aposta ousada e servirão queijos americanos para o líder francês, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte, durante jantar na Casa Branca nesta quinta-feira, 1. A França é referência mundial no assunto.

Enquanto o Palácio do Eliseu revelava uma lista de presentes que Macron irá oferecer ao seu parceiro americano, que inclui uma luxuosa taça Christofle – fundada em Paris por Charles Christofle em 1830, a empresa é conhecida por fazer prataria fina –, Jill Biden fez questão de mostrar o cenário e o menu do jantar de gala durante a visita diplomática.

Servido sob uma grande tenda nos jardins externos da Casa Branca com arranjos de flores com as cores dos dois países, o jantar contará com mais de 200 lagostas, carne bovina, abóbora colhida diretamente da horta da residência oficial, entre outras iguarias.

Na parte dos queijos, a primeira-dama americana insistiu em servir itens produzidos dentro dos Estados Unidos, incluindo o queijo azul (blue cheese) do noroeste do estado de Oregon, que foi o primeiro produto nacional a ganhar o campeonato mundial de queijos, em 2019.

A ousadia também está presente na escolha das bebidas. Para os brindes, serão servidos espumantes americanos em taças produzidas na França. No comando da música estará Jon Batiste, músico de jazz de Louisiana, antiga província cedida pela França aos Estados Unidos e que receberá a visita de Macron na sexta-feira, 2.

O governo americano ainda não revelou sua lista de presentes, mas além da taça Christofle, Macron irá presentear o casal Biden com um disco de vinil da trilha sonora do filme “Um Homem, Uma Mulher” (1966), de Claude Lelouch. O próprio cineasta também estará presente na comitiva. A canção de mesmo nome foi premiada com o Globo de Ouro na época de seu lançamento.