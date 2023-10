A maioria dos reféns em Gaza está viva, diz Israel

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que a maioria dos reféns israelenses mantidos em Gaza ainda está viva. As vítimas foram capturadas durante pelo grupo terrorista Hamas depois da sua invasão a cidades do sul do país no dia 7 de outubro.

As autoridades também publicaram novas informações sobre a situação dos reféns e pessoas desaparecidas. Mais de 20 das vítimas têm menos de 18 anos, enquanto de 10 a 20 deles têm mais de 60 anos.

Não está claro, porém, quantos reféns estão detidos em Gaza. As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que o número de desaparecidos chega a 203 pessoas, enquanto um porta-voz do braço militar do Hamas, as Brigadas Al-Qassam, disse em um comunicado que o número estava pelo menos entre 200 e 250.

O porta-voz Abu Obaida disse que as Brigadas Al-Qassam estão em posse de cerca de 200 reféns, enquanto o resto foi detido por outras “formações militantes” em Gaza. De acordo com Obaida, não é possível determinar o número exato de pessoa sob custódia do Hamas “por conta dos constantes ataques israelenses” em Gaza.

As FDI disseram que o número de pessoas desaparecidas caiu de 3 mil, no primeiro dia da guerra, para 200 pessoas, uma vez que confirmaram as suas localizações. Das centenas de israelenses ainda desaparecidos, autoridades afirmaram não ter nenhuma informação sobre sua localização. No entanto, Tel-Aviv confirmou que ainda conduz operações para encontrar corpos perto da área da Faixa de Gaza.