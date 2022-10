A ‘indireta’ que Bolsonaro viu na NFL, a liga de futebol americano dos EUA

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou nesta sexta-feira, 21, uma publicação no Twitter da National Football League (NFL), a maior liga de futebol americano do mundo, para fazer um pequena graça aos seus seguidores.

O tuíte da NFL, que traz o número 22, o mesmo usado pelo candidato à reeleição nas urnas, usava um verso de uma canção da cantora Taylor Swift como uma brincadeira para a mudança de time de Christian McCaffrey, um atleta que, coincidentemente, veste a camisa de número 22.

A música foi escolhida ainda pelo fato de Taylor ter lançado Midnights, seu décimo álbum de estúdio na madrugada desta sexta-feira nas plataformas digitais.

“Eu não sei vocês, mas nós estamos nos sentindo com 22”, diz o texto, modificando parte da música de Taylor Swift, que escreveu o hit no mesmo ano do seu aniversário de 22 anos.

Citando a publicação, Bolsonaro escreveu “obrigado!”, como se tudo se tratasse, na verdade, de um apoio à sua candidatura. Junto algumas risadas e emojis, ele também publicou uma foto ao lado de Durval Queiroz Neto, o Duzão, um dos poucos atletas brasileiros que passaram pela NFL.

Atualmente no Get Eagles Futebol Americano, time de Minas Gerais que é parceiro do Atlético Mineiro, Duzão é apoiador declarado do presidente.