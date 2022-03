A história da mulher que virou o símbolo da dor da guerra na Ucrânia

Recentemente, a ucraniana Olena Kurilo transformou-se no rosto da guerra na Ucrânia quando uma fotografia dela com o rosto enfaixado e sangrento viralizou na internet. Ela sobreviveu a um bombardeio das forças russas que teve como resultado a total destruição de sua casa.

Sua fotografia foi tirada perto do hospital de Chuguev após Olena ter sido socorrida pelos médicos. Estilhaços atingiram seu rosto após o ataque de um míssil à cidade de Chuhuiv.

Kurilo, uma professora de 52 anos, afirmou que tem muita sorte de ter sobrevivido ao ataque. Segundo ela, que disse nunca ter pensado que algo assim poderia acontecer, seu bem-estar se deve ao seu anjo da guarda. Citada pelo Moscow Times, ela contou ainda que, no momento do bombardeio, só conseguia pensar que não estava pronta para morrer.

Ainda assim, o sentimento que prevalece é de força e luta. “Eu farei de tudo pela Ucrânia, tudo que eu puder, com toda a energia que tiver”, disse Olena à emissora Sky News. “Eu sempre estarei do lado da minha pátria-mãe. Nunca, sob quaisquer condições, me submeterei a Putin. É melhor morrer.”