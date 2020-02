A epidemia de coronavírus em tempo real

A epidemia do novo coronavírus já atingiu 25 países além da China, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Causador da doença batizada como Covid-19, o vírus foi identificado no final de janeiro por pesquisadores chineses como o responsável por adoecer 59 pessoas em Wuhan, uma cidade de 11 milhões de habitantes no centro da China.

A cidade é o epicentro da epidemia e toda a província de Hubei, onde ela está localizada, foi colocada em quarentena para impedir a propagação do vírus. Fora da China, o maior foco de infecções é o navio de cruzeiro Diamond Princess, ancorado no porto de Yokohama, no Japão. A embarcação está em quarentena desde o dia 3 de fevereiro.

A OMS declarou emergência de saúde pública global por causa surto de coronavírus no final de janeiro. Contudo, nesta terça-feira, 18, alertou contra qualquer medida desproporcional, citando um estudo que mostra que mais de 80% dos pacientes sofrem uma forma branda da doença.

Fora da província central de Hubei, a doença “afeta uma proporção muito pequena da população”, com uma taxa de mortalidade em torno de 2%, segundo a organização. Citando um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China envolvendo mais de 72.000 pessoas, o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ressaltou ainda que mais de 80% dos pacientes sofrem de uma forma leve da doença.

Ainda de acordo com esta pesquisa, em pacientes até 39 anos de idade a taxa de mortalidade por Covid-19 permanece muito baixa, em 0,2%. Depois aumenta gradualmente com a idade.

Confira os números de enfermos e de mortos pelo surto de coronavírus causador de pneumonia.