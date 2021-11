Otimizar a cadeia de suprimentos proporciona resiliência e agilidade

Nos primeiros meses de 2020, o mundo corporativo se viu diante de uma transformação brusca e ampla. Enquanto parte expressiva dos times migrava para o home office, assim como parceiros e distribuidores, os hábitos dos consumidores se adaptavam. Na mesma sequência de eventos, as cadeias logísticas foram reorganizadas em novos termos.

Nesse cenário desafiador, empresas de diferentes portes e setores de atuação se viram desafiadas a buscar a sustentabilidade e otimização da gestão da cadeia de suprimentos. Aquelas que conseguiram alcançaram um novo nível de agilidade, conectividade e resiliência.

Para tanto, utilizaram leituras de tendências de mercado e ferramentas de inteligência artificial a fim de alcançar a redução de perdas processuais e residuais, o desenvolvimento de produtos recicláveis e eficiência energética e a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa.

“As empresas precisam de uma mudança de mindset para se reinventar e ser mais ágeis”, afirma Camilla Sarto, business developer manager na SAP. “As vantagens de adotar uma série de tecnologias de automação, como aprendizado de máquina, inteligência artificial e internet das coisas, alcançam, inclusive, as ações de sustentabilidade das corporações.”

Para Marcele Andrade, head do Centro de Excelência e Inovação na SAP, as novas cadeias de suprimentos atingem, de fato, uma série de aspectos. “Quando falamos em cadeia de valor sustentável, pensamos desde a origem dos produtos até o retorno ao meio ambiente, passando por diversos aspectos sociais e de governança.”

SAP NOW Brasil 2021

A questão compõe uma das nove trilhas que formaram a programação do SAP NOW Brasil 2021. Realizado de forma virtual pelo segundo ano, o principal evento de tecnologia e negócios do país chegou à 26ª edição abordando o tema “Empresas inteligentes em rede em um mundo em transformação”.

A programação reuniu mais de 300 especialistas de diferentes setores, como tecnologia, negócios, economia e sustentabilidade, que compartilharam suas experiências e seus insights para ajudar as organizações a superar os desafios e abraçar as oportunidades proporcionadas pelas transformações nos negócios.

Neste ano, as sessões foram mais ágeis, com duração de 10 a 20 minutos, em coerência com o conceito unificador do evento: apresentar estratégias para as empresas levarem eficiência e sustentabilidade para seus negócios, utilizando a tecnologia para formar ecossistemas de produção e inovação.

O SAP NOW aconteceu nos dias 14 e 15 de setembro, mas parte da programação continua disponível no Portal da Empresa Inteligente.