VEJA COMER & BEBER: três bons restaurantes portugueses em Curitiba

Camponesa do Minho

Há quatro décadas a chef Joseli Galvão cria receitas portuguesas inspiradas nas que aprendeu com sua sogra. Para iniciar, a sardinha assada na brasa vem acompanhada de salada de tomate e cebola (R$ 15,00 a unidade). Como sugestão principal, o bacalhau dos arcos traz o lombo do pescado grelhado na brasa com molho de cebola e azeitonas ladeado de batatas ao murro (R$ 197,00, para duas pessoas). Rua Padre Anchieta, 978, Mercês, ☎ 3336-1312 (130 lugares). 11h30/14h e 18h30/23h (sáb. e dom. almoço até 15h). Aberto em 1979. $$$

Lisboa Gastronomia

O cardápio é de autoria da chef Lena Gomes, que reside em Portugal, mas presta consultoria para a casa curitibana comandada pelo chef Manoel Pedro. Gentileza bem-vinda, a rolha é livre. Novidade no menu, o bacalhau à ribeira traz as postas com molho de natas, poejo, batata-doce frita e farofa de azeitonas (R$ 178,00, para dois). Para adoçar, os clientes pedem o pastel de santa clara (R$ 15,00). Alameda Princesa Isabel, 420, Mercês, ☎ 3078-7117 (50 lugares). 19h/0h (dom. 12h/16h30; fecha seg.). Aberto em 2008. $$$

Mercearia do Português

A decoração do restaurante faz referência às mercearias da cidade em que a chef Amélia Ferreira vivia em Portugal. No cardápio surgem receitas de acento ibérico, como o carpaccio de bacalhau (R$ 55,00) com rúcula e molho de vinagre balsâmico. O pescado também aparece na etapa principal, como no prato com lombo grelhado, cebola, alho, ovo cozido, brócolis e batata sautée (R$ 196,00, para dois). Rua Chile, 2041, Rebouças, ☎ 3332-1267 (45 lugares). 11h30/14h30 e 16h/23h15 (sáb. só almoço até 16h; fecha dom.). Aberto em 2001. $$$

ALEMÃO

Cantinho do Eisbein

Ao lado dos filhos, o casal Egon e Wilce Taruhm recebe a clientela e oferece especialidades alemãs. Uma delas é o eisbein guarnecido de maionese, chucrute e salsichas branca e vermelha e outra o marreco recheado servido com purê de batatas, repolho roxo e arroz (R$ 99,50 cada um, para dois). Para brindar, chopes pilsen e amber lager da Patagonia (R$ 16,00, 500 mililitros). Avenida dos Estados, 863, Água Verde, ☎ 3023-5155 e ☎ 3329-5155 (190 lugares). 11h30/14h30 e 18h/23h30 (dom. só almoço até 15h30; fecha seg.) Aberto em 1986. $$

ESPANHOL

Pata Negra

Carro-chefe, a paella ganha diferentes versões. A marinera (R$ 69,90), que leva camarão, lula, peixe e mariscos, é a preferida – a mesma receita acrescida de tinta de lula sai a R$ 79,80. Também faz sucesso a vegetariana (R$ 66,90), com verduras, legumes e favas. Todas servem duas pessoas. Para matar a sede, a sangria custa R$ 55,50 na jarra de 1 litro ou R$ 21,00 na taça. Dica amiga: a casa não cobra taxa de rolha. Rua Fernando Simas, 23, Bigorrilho, ☎ 3015-2003 (100 lugares). 11h30/23h30 (seg. 16h/23h30;). Aberto em 2005. $$

