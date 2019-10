VEJA COMER & BEBER: cinco restaurantes franceses para conhecer em Curitiba

Cordon Blanc

No restaurante dos sócios Luiz Blanchet e Fábio D’Angelis, a cozinha expede entradas como as vieiras gratinadas (R$ 33,00) e a terrine de foie gras (R$ 38,00), ambas servidas na companhia de salada. Já a lagosta assada lentamente na manteiga de ervas, que acompanha arroz de açafrão com lula, marisco e camarão (R$ 84,00), é a grande estrela entre os principais. A adega abriga 78 rótulos de vinho e a casa não cobra taxa de rolha. Rua Equador, 181, Bacacheri, ☎ 3077-1900 (45 lugares). 19h/23h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2016. $$$

Ile de France

Em funcionamento há 66 anos, o restaurante do casal Jean-Paul Decock e Clara Chao Decock apresenta sabores da França, a exemplo do escargot (R$ 80,00), entrada mais pedida. Na sequência, brilha o camarão ao champanhe, guarnecido de arroz, batata palha e bolinhos de batata (R$ 142,00). De segunda a quarta, no jantar, há menu fechado, com entrada, principal e sobremesa, a R$ 153,00 por pessoa. Rua Riachuelo, 538, Praça Dezenove de Dezembro, centro, ☎ 3223-9962 e 3232-7220 (62 lugares). 19h/0h (fecha dom.). Aberto em 1953. $$$$

L’Entrecôte de Paris

A rede é especializada em um único prato principal: o entrecôte. Pedindo pelo classique (R$ 59,00), o cliente recebe uma peça de 180 gramas, mas também há versão com 220 gramas de carne (R$ 69,50). Qualquer uma delas vem com molho secreto, batata frita e salada. Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1101, centro, ☎ 3045-6055 (65 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sáb. e dom. almoço até 16h; sex. e sáb. jantar até 0h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$$

L’Épicerie (campeão da categoria em 2019)

Um bistrô com ares parisienses e um enxuto menu de clássicos franceses. O mérito dessa longeva fórmula é resultado de uma ligação binacional que teve origem em 2003 no Rio de Janeiro, local onde a francesa Fanie Delatte e o carioca Gustavo Alves se conheceram e deram início ao relacionamento que os une até hoje. Para ela, a proximidade com a administração de uma cozinha e o atendimento ao público vinha desde o seu país natal, onde se formou em hotelaria na renomada Vatel, de Lyon. No caso de Alves, o contato diário com fogão e panelas tornou-se fruto de um acaso: já em Curitiba, eles comandavam o L’Épicerie havia quatro meses quando o subchefe do restaurante decidiu abandonar o posto numa noite de sábado. Vendo a difícil situação da esposa, o então advogado dedicou-se a ler livros de culinária, conversar com cozinheiros e testar receitas — as novas ideias passavam pelo crivo da memória gustativa de Fanie. Hoje, ele responde pela cozinha e assina criações como o vol-au-vent com mix cremoso de cogumelos e brie, que figura na lista de entradas (R$ 43,00). Entre os principais, o peito de pato ao molho demi-glace e maçã sautée (R$ 98,00) pode chegar com batata gratinada. Fora do cardápio fixo, há três menus de três fases: um disponível em qualquer refeição (R$ 96,00), um servido de terça a quinta no jantar (R$ 69,00) e outro restrito aos almoços de sexta a domingo (R$ 54,00 a R$ 68,00). Rua Fernando Simas, 340, Bigorrilho, ☎ 3044-4744 (40 lugares). 19h/23h (sex. e sáb. também 12h/15h; dom. só almoço 12h/15h; fecha seg.). Aberto em 2007. $$$$

Sel et Sucre

No aconchegante bistrô, os chefs Kika Marder e Jean Vriesman oferecem suas receitas em combos que incluem entrada, principal e sobremesa. A sequência com cestinha crocante de camembert e pera caramelada ao molho de parmesão seguida pelo barreado com purê de banana-da-terra e finalizada com creme brûlé em três versões (baunilha, chocolate e pistache) sai a R$ 89,00 por pessoa. De terça a sexta, há ainda opção de menu executivo (R$ 54,00 por pessoa). Rua Alameda Presidente Taunay, 396, Batel, ☎ 3077-6647 e ☎ 3501-7009 (38 lugares). 12h/15h (sáb. e dom. até 16h; fecha seg.). Aberto em 2008. $$

