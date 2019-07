CACHAMBI

Cachambeer

Perto do meio-fio, em frente à casa, ficam estacionadas grandes churrasqueiras de ferro com tampa, onde é assada a especialidade do bar: a costela no bafo (R$ 99,90). A sugestão para dois vai à mesa na companhia de arroz, molho à campanha, farofa de ovo e batata frita. Na seção de tira-gostos, há pastel de camarão (R$ 8,90 a unidade), bolinho de feijão tropeiro (R$ 7,20) e biscoitinho de porco (R$ 25,90 a porção). O petisco traz a capa da pancetta frita com limão e mostarda. Para beber, a tulipa de chope Brahma sai a R$ 7,90. Rua Cachambi, 475, lojas A e B, Cachambi, ☎ 3042-1640 (120 lugares). 17h/0h (sáb. a partir de 12h; dom. 12h/18h; fecha seg.). Aberto em 2002. Aqui tem iFood.

MARIA DA GRAÇA

Bar da Amendoeira

No ambiente simples, decorado com cobogós amarelos e pretos, ou sob a árvore que dá nome à casa, o carro-chefe é a porção de cubos de carne-seca envoltos em farinha (R$ 25,00). Tradição local, a moela à moda, servida no próprio molho, sai a R$ 16,00. Aos sábados entra em cena o angu à baiana (R$ 10,00 o copo), acompanhado de caldo com miúdos e pedaços de rabada. Para beber, há chope Brahma por R$ 7,00. Terça é dia de música ao vivo e, na quinta, a vez é da roda de samba, sempre a partir das 19h. Rua Conde de Azambuja, 881, lojas A e B, Maria da Graça, ☎ 2501-4175 (40 lugares). 7h/19h (ter. até 0h; qua. até 22h; qui. até 1h; sex. até 23h; sáb. até 20h; fecha dom.). Aberto em 1962. Aqui tem iFood.

RAMOS

Bar da Portuguesa

Como a placa na fachada sugere, as receitas preparadas por Donzília Gomes são inspiradas na culinária lusitana. O protagonista delas é o bacalhau, que recheia o folheado (R$ 6,50) e o bolinho (R$ 6,00). Em lascas, o peixe pode chegar à mesa na salada com grão-de-bico, palmito e maçã (R$ 58,00). Para acompanhar os comes, há cervejas como a Hoegaarden Wit Blanche (R$ 14,00, 330 mililitros) e cascos de Brahma (R$ 9,00), Antarctica (R$ 10,00), Serramalte e Original (R$ 12,30 cada uma). Rua Custódio Nunes, 155, loja D, Ramos, ☎ 3486-2472 (50 lugares). 17h30/0h (sáb. 11h/18h; dom. 11h/17h; fecha seg.). Aberto em 1968.