Thomas Ender, Rugendas e Nicolau Facchinetti estão entre os muitos pintores europeus que, ao longo do século XIX, retrataram a Enseada de Botafogo. A paisagem permanece encantadora — e ganha realce avistada das alturas. No 13º piso do hotel Yoo2, o The Rooftop é aberto a não hóspedes, mediante reserva e conforme a disponibilidade. Vale a visita: o entorno inclui barquinhos na baía, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e algumas surpresas. Lá do alto, construções vizinhas, como a Igreja Imaculada Conceição, revelam-se em novos ângulos. Um terraço envolve o salão fechado onde fica o balcão. Na parte da frente, a mais disputada, por razões óbvias, o mobiliário é rearrumado ao longo do dia, de acordo com a programação. O bar tem outros trunfos além da vista privilegiada. DJs entram em cena na quinta, das 18 às 23 horas, e na sexta e no sábado, das 19 à 0 hora. Quinta ainda é dia de wine lounge (R$ 65,00): entre 18 e 20 horas são servidos à vontade cinco rótulos de vinho, que mudam a cada semana.

Outra pedida acertada é explorar a carta do bartender baiano Roger Bastos, craque que ostenta no currículo quatro anos de labuta no Meza Bar. São receitas dele o água de beber (R$ 33,00), união refrescante de uísques Gold Label e Black Label, redução de maracujá com cardamomo, limão-taiti e espuma de gengibre, e o beija eu (R$ 34,00), hit local que, criado para o Dia dos Namorados de 2018, nunca mais saiu do cardápio. A segunda sugestão mistura gim Tanqueray Ten, espumante Don Giovanni Rosé Brut, Martini Rosso, xarope 1883 Spicy e limão- siciliano. Na seção de petiscos há ceviche (R$ 36,00), duo de coxinhas (R$ 18,00) e tábua de queijos e frios (R$ 58,00), entre outras dicas. Aproveite, mas lembre-se de fazer reserva. Praia de Botafogo, 242, Botafogo, ☎ 3445-2000/2015 (100 lugares). 10h/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2016.

2º lugar – Xian

No topo do Bossa Nova Mall, o local tem vista privilegiada para cartões-postais e os barquinhos da Baía de Guanabara. Da bancada de mármore do mixologista Rod Werner saem drinques como o aperol morreu (R$ 28,00), uma mistura de vodca Grey Goose, aperol, espumante, gengibre, bitters e espuma de laranja. O menu de sotaque asiático elenca sugestões como o exótico ussuzukuri thai (R$ 68,00), finas fatias de salmão com lâminas de pepino, pimenta dedo-de-moça, leite de coco e brotos de coentro. Avenida Almirante Silvio de Noronha, 365, cobertura, Centro, ☎ 2303-7080 (330 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. até 22h). Aberto em 2017.

3º lugar – Bar Urca

Com vista para a Baía de Guanabara e para o Cristo Redentor, o lugar, eleito Patrimônio Cultural Carioca em 2012, completou oitenta anos em maio de 2019. No balcão, com extensão para a famosa mureta, do outro lado da rua, é possível pedir quitutes como a empada recheada de palmito, queijo, carne-seca ou frango (R$ 6,50 a unidade). Fazem sucesso por lá, também, os pastéis de camarão ou siri (R$ 5,00 cada um). As cervejas Serramalte, Brahma Extra e Original custam R$ 13,00 cada uma. Um salão no piso superior oferece serviço à la carte, com foco em pratos de frutos do mar. Rua Candido Gaffrée, 205, Urca, ☎ 2295-8744 (70 lugares). 6h30/23h (sáb. a partir das 8h; dom. 8h/20h). Aberto em 1939. Aqui tem iFood.