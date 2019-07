O Taj Mahal Restaurante está entre os participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. Realizado pela terceira vez na Cidade Maravilhosa, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

Entre os dias 20 de julho e 18 de agosto, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$60,00 pelo almoço ou R$ 85,00 pelo jantar, por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Almoço

Entrada: tandoori broccoli – brócolis marinado em mistura de coalhada e temperos indianos, grelhado no tandoor

Prato principal: Mushroom do pyaza – cogumelos cozidos em molho masala com sabor de especiarias. Acompanhamentos – biryani vegetais (arroz basmati refogado com vegetais e queijo cozido no vapor de temperos indianos, um típico pilaf) e naan com alho (pão de farinha de trigo e iogurte misturado com alho)

Sobremesa: gulab jamun – bolinhos de leite em pó fritos com calda de água de rosas e cardamomo

Jantar

Entrada: chicken seekh kabab – rolinhos de frango grelhados no tandoor envoltos em especiarias picantes

Prato principal: murgh begam bahar – frango mergulhado em curry temperado com cardamomo, iogurte e pimenta vermelha (ao gosto do cliente). Acompanhamentos – jeera pulav (arroz basmati refogado com aromática semente de cominho e ghee) e naan com alho (pão de farinha de trigo e iogurte misturado com alho)

Sobremesa: gajar ka halwa: soufflé de cenoura com castanha de caju, passas, leite, cardamomo, ghee e sorvete de creme

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para lassi (bebida de iogurte tradicional da Índia misturada com frutas: manga, abacaxi ou maracujá) com ou sem vodka.

Taj Mahal Restaurante – Rua J.J. Seabra, 19, Jardim Botânico, 4106-4034. Ter. a sex., 12h/16h e 19h/00h.

Veja mais sobre o Menu Veja Comer & Beber Rio de Janeiro aqui.