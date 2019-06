Os melhores restaurantes de cozinha variada em Campinas

Bar da Cachoeira

Na área de uma fazenda e com funcionamento restrito nos fins de semana, o restaurante tem o camarão cachoeira entre os seus preparos de sucesso. Trata-se de um risoto de três queijos e camarão, feito com água de coco e vinho branco e servido dentro de um coco verde (R$ 123,90, para dois). A porção de lula à dorée (R$ 47,90) pode chegar antes à mesa, bem como a caipirinha de abacaxi, uva e manjericão (R$ 19,90). Ao final, cai bem o sorvete de queijo com calda quente de goiabada (R$ 17,90). Rua Professora Lydia Abdalla, quilômetro 2, Joaquim Egídio, ☎ 3298-6118 e 99286-6479 (200 lugares). Sáb., dom. e feriados 12h/18h. Aberto em 1996. $$$

Benedito

A burrata com tapenade de azeitona e pesto (R$ 42,00, para duas pessoas) pode abrir os trabalhos à mesa enquanto não chega a anchova negra com aspargo e camarão (R$ 8,00), um dos pratos do chef Mauro Mason. O vinho branco italiano Barone Montalto Pinot Grigio 2016 (R$ 94,00) é uma sugestão para acompanhar esse preparo. Receita de família, a torta de nozes servida com sorvete de creme e doce de leite (R$ 23,00) figura entre os doces preferidos dos clientes. Rua dos Bandeirantes, 333, Cambuí, ☎ 2513-1910 (100 lugares). 12h/15h30 e 19h30/23h30 (dom. só almoço 12h/15h30; fecha seg. e ter.). Aberto em 2016. $$$

Casa de Maria Bistrô

Da cozinha comandada pelo chef André Bearzotti saem receitas como o bife de chorizo black angus com queijo meia-cura e molho de café, baunilha e cebola brûlée. O corte bovino ainda acompanha um milfolhas de mandioca (R$ 85,90). Antes do prato, pode-se tapear a fome com a trouxinha de carpaccio recheada de rúcula e amêndoa (R$ 59,00, para dois). Para sobremesa, há torta musse de chocolate meio amargo com sorvete de café e calda de laranja kinkan (R$ 28,50). Avenida Romeu Tórtima, 368, Barão Geraldo, ☎ 3365-2530 (60 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (seg. só almoço; sex. jantar até 0h; sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. só almoço 12h/16h). Aberto em 2009. $$$

Duke Bistrot

O novo cardápio da casa, desenvolvido pelo badalado chef Erick Jacquin, tem como destaque o robalo no vapor, preparado em emulsão de champanhe e servido com caviar mujol e purê de abóbora (R$ 135,00). Antes de prová-lo, pode cair bem a vieira grelhada com alho-poró e emulsão de baunilha (R$ 82,00). O branco italiano Paiara 2016 (R$ 113,00), um corte de bombino bianco e chardonnay, é uma sugestão entre os vinhos. Na lista de sobremesas, o petit gâteau com sorvete de fava de baunilha custa R$ 28,00. Rua Coronel Silva Teles, 703, Cambuí, ☎ 3295-0237 e 3295-0251 (96 lugares). 11h30/15h30 e 19h/0h (sex. jantar até 1h; sáb. 11h30/1h; dom. só almoço 11h30/17h; fecha seg.). Aberto em 2018. $$$$

Estação Marupiara

Nas mesas deste casarão do século XIX, os trabalhos podem começar com a bruschetta de jabuticaba, que também leva creme de queijo e parmesão (R$ 22,00, duas unidades). Sugestão de prato principal, o aruanã indiano traz o peixe de água doce cozido em suco de manga, maracujá e especiarias, com chutney de caju e manga (R$ 57,75). Acompanha arroz com coco ou licuri e cai bem com o vinho branco chileno Cefro Sauvignon Blanc 2017 (R$ 110,00). Clássico da casa, o sorvete de queijo com calda quente de goiaba sai a R$ 20,35. Rua Professor Manuel Saturnino do Amaral, 29, Joaquim Egídio, ☎ 3298-6289 (160 lugares). 19h/0h (sáb. 12h/17h e 19h/1h; dom. só almoço 12h/17h; fecha seg. a qua.). Aberto em 2005. $$$

Kilimanjaro

Os dadinhos de tapioca acompanhados de geleia de pimentão (R$ 24,90, para dois) despontam como uma boa maneira de iniciar a refeição. Entre os pratos, faz sucesso a pescada à caiçara, que consiste em flé de pescada com camarões, acompanhado de banana grelhada, pirão, farofa crocante de castanha, crispy de bacon e pimenta dedo-de-moça (R$ 79,80). Para quem não dispensa o doce no final, há bolo de chocolate crocante (R$ 15,80), novidade no cardápio, e coulis de frutas vermelhas (R$ 22,90). Shopping Iguatemi, ☎ 3295-0051 (80 lugares). 12h/22h. Galleria Shopping, ☎ 3207-3332 (98 lugares). 12h/22h. Aberto em 1997. $$$

Matisse

Dentro de um hotel, é muito procurado pelo seu almoço executivo (R$ 59,90), com entrada, prato e sobremesa. No cardápio, pode-se começar a refeição pela salada Picasso, composta de folhas variadas, alcachofra, maçã, tomate, mussarela de búfala, presunto cru e palmito (R$ 34,00). Uma das sugestões do chef Gabriel Carneiro, o risoto do mar vai à mesa com polvo, lula, mexilhão, camarão, tomate e manjericão (R$ 68,00). Para adoçar a boca, cai bem a musse de chocolate amargo com pão de ló de cacau torrado e ganache de avelã (R$ 25,00). Royal Palm Residence, Rua Conceição, 450, centro, ☎ 2117-4203 (70 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sáb. almoço a partir de 12h30; dom. só almoço 12h30/15h). Aberto em 1999. $$$

Milord Taverna

A proposta do restaurante é fazer com que os clientes se sintam na Idade Média, tanto por meio da decoração e da música quanto pelas referências ao período nos comes e bebes, servidos por garçons vestidos a caráter. Entre os itens mais pedidos está o banquete real de javali, que inclui purê de batata, salada camponesa, ovos fritos, milho cozido, pão artesanal e molho de pera ou de hortelã (R$ 132,00, para três). Ícone da casa, o hidromel é uma bebida fermentada à base de mel e água produzida artesanalmente (R$ 18,00 o copo de 150 mililitros). Rua Sacramento, 367, centro, ☎ 3308-2014 (136 lugares). 11h/15h e 18h/23h30 (sex. e sáb. jantar até 1h; fecha seg.). Aberto em 2016. $$

Prime Italian

O bufê com mais de trinta opções de saladas e antepastos, além de massas, risotos e grelhados, movimenta a casa. Nos almoços de segunda a sexta, o cliente escolhe se quer comer à vontade (R$ 65,90) ou pesar o prato (R$ 79,90 o quilo). Sexta à noite ou nos fns de semana os preços sobem para R$ 79,90 e R$ 95,90, respectivamente. O endereço também é procurado pelas pizzas, vendidas a qualquer hora do dia. Cerca de trinta sabores integram o rodízio dos jantares (R$ 49,90 de segunda a quinta e R$ 54,90 de sexta a domingo). Rua Coronel Quirino, 999, Cambuí, ☎ 3326-5934 (220 lugares). 12h/15h e 18h30/23h (sex. jantar até 0h; sáb. 12h/16h e 18h30/0h; dom. 12h/16h e 18h30/23h). Aberto em 2012. $$

COZINHA CONTEMPORÂNEA

D’autore

O nome do restaurante anuncia as marcas criativas e o tom autoral no menu do chef Thomas Salaar. Essas características aparecem no polvo com nhoque frito, farofa, pesto e aioli de bacon defumado (R$ 75,00) e no peito de pato com risoto trufado e molho de cacau (R$ 86,00). Eleito o melhor da cidade na última edição, o menu executivo de almoço tem couvert, entrada, prato principal e sobremesa a R$ 54,00. Disponível nos jantares de terça a quinta, o menu degustação pode ter quatro (R$ 160,00) ou seis tempos (R$ 175,00). Rua dos Bandeirantes, 313, Cambuí, ☎ 3307-3921 (120 lugares). 12h/15h e 19h/23h (sex. jantar até 0h; sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. só almoço 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2015. $$$

ALEMÃO

Cantina Alemã

Alheia a modismos, a casa mudou pouco desde que abriu as portas, em 1964. São daquela época a decoração vintage, o mobiliário e o menu, que tem o schlachtplatte como um dos protagonistas. A receita combina joelho de porco, bisteca suína, linguiça branca, salsichão, batata com bacon e chucrute por R$ 135,00, na versão cozida (para três a quatro pessoas). Outro campeão de venda é o marreco ao molho de vinho com repolho-roxo e purê de maçã (R$ 150,00, para dois). Após percorrer 72 metros de serpentina, o chope chega bem gelado ao copo (R$ 9,00). Rua Luzitana, 981, centro, ☎ 3233-0907 (50 lugares). 11h15/14h30 e 18h15/22h (dom. só almoço 11h/14h30; fecha seg.). Aberto em 1964. $$

Sant’Anna Eatery

Após trabalhar dez anos na Nova Zelândia e cinco na Austrália, o chef Kleber Santana abriu seu restaurante mesclando sabores asiáticos com os de outros países, como Itália e Brasil. No menu, renovado a cada quinze dias, a casquinha de siri, numa receita de família, é a sugestão para começar (R$ 28,00). Em seguida, há polvo grelhado com salada de quinoa, molho hollandaise e pedaços de alho negro (R$ 57,00). Para adoçar a boca ao final, cai bem a musse de chocolate com farofa crocante de wassabi (R$ 21,00). Rua Doutor Vieira Bueno, 295, Cambuí, ☎ 3255-5466 (34 lugares). 11h30/15h30 (qui. a sáb. também jantar 19h/22h30; fecha seg.). Aberto em 2019. $$$

INDIANO

Wãlakkhilya Kafé e Bistrô

O cardápio abre espaço para receitas de outros lugares do mundo, mas especialidades indianas aparecem de forma marcante. Um exemplo é o frango com arroz de açafrão, grão-de-bico, tomate, cenoura, batata e temperos verdes (R$ 98,00, para dois). Na lista de doces orientais, o ganesha (R$ 19,00), feito à base de grão-debico, ainda tem pistache, amêndoa, cardamomo e ghee (manteiga clarificada). Energético, o suco rubi leva uva, beterraba orgânica e capim-cidreira (R$ 15,00). Avenida Santa Isabel, 1834, Barão Geraldo, ☎ 3288-1063 (70 lugares). 11h/22h (fecha dom.). Aberto em 2014. $$

MEXICANOS

Gua.co

Nas duas unidades da marca o burritinho é o item mais vendido (R$ 22,00). Ele leva tortilha de trigo com arroz, feijão e um recheio entre cinco opções: carne bovina, porco, frango, proteína de soja com abóbora japonesa e banana-da-terra. Três ingredientes completam o preparo, entre eles guacamole e sour cream. No menu também consta o taco (R$ 11,00), recheado com feijão e mais três itens adicionais à escolha do cliente. Avenida Albino J. B. de Oliveira, 1615, Barão Geraldo, 3365-2558 (60 lugares). 11h/22h (sex. até 23h; sáb. 12h/23h; dom. a partir de 12h). Rua Maria Monteiro, 570, Cambuí, ☎ 3291-0527 (85 lugares). 11h/22h (sex. até 23h; sáb. 12h/23h; dom. a partir de 12h). Aberto em 2016. $

Sí Señor

Dois chili tacos, dois burritos com alcatra de black angus e duas enchiladas de frango com cheddar escoltados por frijoles (pasta de feijão temperada), nachos, guacamole e cebola frita. Essa é a composição de los tres amigos (R$ 69,00, para dois), o prato campeão de pedidos do endereço campineiro

desta rede de culinária tex-mex. Na lista de sugestões individuais, a quesadilla de pernil suíno marinado, com um acompanhamento e guacamole, custa R$ 39,00. Com sabores caribenhos, o mojito sai a R$ 23,00 o copo ou R$ 72,00 a jarra de 1 litro. Parque Dom Pedro Shopping, ☎ 3326-4611 (244 lugares). 12h/15h e 17h/23h (sex. e sáb. 12h/0h; dom. 12h/22h30). Aberto em 2014. $$