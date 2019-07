Amazônia Soul

Na embaixada carioca dos sabores paraenses, o açaí (R$ 20,95 o pequeno, 300 mililitros) é batido apenas com um pouco de açúcar, para ficar cremoso e menos amargo. Por R$ 3,90 para cada opção, podem ser acrescentados açúcar mascavo, banana, morango, farinha de tapioca, leite em pó e granola. O desfile de pedidas típicas inclui ainda pato no tucupi (R$ 77,90), tapioca de caranguejo com jambu (R$ 27,90), suco de graviola (R$ 13,90) e, na ala doce, creme de cupuaçu com castanha triturada (R$ 17,90). Rua Teixeira de Melo, 37, Ipanema, ☎ 2247-1028 (42 lugares). 11h30/21h30. Aberto em 2009. Aqui tem iFood.

ASA Açaí (campeão de 2019)

No Rio, capital mundial das lojas de suco, negócios de alimentação saudável costumam ser bem acolhidos. O açaí, popular na Região Norte, chegou há tempos e ficou, mas, adaptado ao gosto carioca, ganhou jeitão de milk-shake. No ASA (Ação Sustentável da Amazônia), o fruto do açaizeiro, típico do Pará, tem tratamento vip, fiel às suas características originais. Em sua terra natal, é colhido manualmente e processado no mesmo dia em uma fábrica na cidade de Barcarena (PA). A polpa de alta concentração e derivados de mandioca, de cacau e castanhas oriundos da agrofloresta familiar viajam nas melhores condições para abastecer a cozinha da marca, na Rua Sacadura Cabral, além da robusta rede de distribuição e delivery. Na loja própria, um sobrado de pé-direito alto e ar refrigerado eficiente, o bowl com 350 gramas de açaí de consistência leve, aveludada, e com toque de açúcar orgânico (R$ 18,50), acompanhado de 60 gramas de granola da casa (R$ 5,00), resulta em uma refeição completa. Mesmo. “Nossa granola, com treze ingredientes, foi desenvolvida por nutricionistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro para, com o açaí, garantir a porção de nutrientes determinada pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura”, explica o geógrafo João Hermeto, sócio do administrador Thomaz Falcão na empreitada. Hermeto, filho de Ana Castilho, dona do restaurante Aprazível, é o desbravador da dupla. É ele quem faz os contatos com cooperativas e produtores familiares, acompanhando o processo desde a colheita, atrás do terroir de itens como a goma de tapioca de Acará, a farinha-d’água de Irituia ou as castanhas de Tailândia, todas cidades paraenses. Na loja, além de variações em torno do açaí (tem até sorbet; R$ 11,00, 180 mililitros), pratos regionais como o caranguejo catado com arroz de jambu, farofa de farinhad’água e banana (R$ 42,00) e a galinha ao tucupi, guarnecida de beiju de tapioca, jambu e farinha-d’água (R$ 29,00), são sugestões do concorrido almoço. Passe lá. Rua Sacadura Cabral, 79, Saúde, ☎ 2263-9094 (35 lugares). 11h30/18h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Grão-Pará

No ambiente com jeito de casa de sucos moderna, o açaí autêntico, de polpa concentrada, é vendido a partir de R$ 12,00 (200 mililitros). Todo o menu traz elementos paraenses ou inspirados na Região Norte — é o caso do pão de queijo (R$ 4,50), preparado com tapioca e queijo de búfala da Ilha de Marajó (PA). Na mesma linha, há sucos de frutas típicas, cachaça de jambu e algo menos comum no Rio: refrigerantes Baré, de Manaus, e Garoto, do Pará (R$ 5,00, 250 mililitros). Rua Barão de Ipanema, 94, Copacabana, ☎ 3489-0262 (35 lugares). 9h/22h. Aberto em 2017. Aqui tem iFood.

Tacacá do Norte

O público se acomoda diante do balcão em “U” e encontra pedidas típicas da Região Norte, como o açaí legítimo (R$ 21,00, 400 mililitros), que só leva xarope de guaraná quando o cliente insiste. Outra estrela local é a unha de caranguejo, salgado com a carne do crustáceo empanada (R$ 10,00). Sucos de cupuaçu, graviola, bacuri (R$ 12,00, 400 mililitros) e opções mais robustas, como o tacacá (caldo com goma de mandioca, tucupi, camarão e jambu; R$ 27,00), também fazem sucesso. Rua Barão do Flamengo, 35, loja R, Flamengo, ☎ 2205-7545 (15 lugares). 9h/23h (dom. até 21h). Aberto em 1973.

Tapí

A rede começou como food truck e ainda neste ano ganha o quinto ponto carioca — no Botafogo Praia Shopping. Lançado no Centro, o açaí virou campeão de vendas. Sem xarope, adoçado com melado de cana, o pedido com granola ou farofa da casa (castanha-do-pará, castanha-de-caju e baru) custa R$ 15,00 (300 mililitros). Entre as tapiocas está a deusa (R$ 22,00), com camarão, requeijão e alho-poró. Avenida Rio Branco, 151, Centro, ☎ 3176-0106 (10 lugares). 10h/18h30 (fecha sáb. e dom.); Avenida Ataulfo de Paiva, 470-A, Leblon, ☎ 3591-0400 (12 lugares). 8h/22h (dom. 10h/21h). Mais dois endereços. Aberto em 2018. Aqui tem iFood.