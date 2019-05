Baguncinha do Tal

O principal chamariz deste carro de lanches na ativa há 25 anos é um sanduíche vendido por R$ 5,00. Batizada de gugu, a pedida combina um disco de hambúrguer de 100 gramas, presunto, mussarela, ovo, bacon e salsicha, além do alface e tomate. O baguncinha leva os mesmo ingredientes, substituindo apenas o disco de hambúrguer industrializado por um caseiro de 120 gramas (R$ 8,00). À frente do negócio está Natanael da Silva Ferreira, o Tal, que aprendeu o ofício com o pai e já vê seu filho levando adiante a tradição familiar. Avenida São Sebastião,66, Cidade Alta, 99239-3770 (20 lugares). 18h/2h (sáb. e dom. até 5h). Aberto em 1994.

Belatto Lanches

Eleito pelo júri da última edição de Veja Comer & Beber Cuiabá o melhor baguncinha da cidade, a casa segue especializada no tradicional sanduíche. A receita premiada é montada no pão de hambúrguer, com um disco de carne de 100 gramas, presunto, queijo mussarela, ovo, bacon, alface e tomate (R$ 12,00 na versão simples ou R$ 15,00 com hambúrguer artesanal de 120 gramas). Outro carro-chefe é o x-filé: pão de hambúrguer, filé-mignon, mussarela, Catupiry, alface e tomate (R$ 17,50). À frente do negócio estão os irmãos Gustavo e Vinicius Belatto que trabalham ao lado do pai, Sandro Belatto, fundador da lanchonete. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 80, Centro Norte, 99982-8193 (140 lugares). 18h/2h (fecha qua.). Aberto em 2000.

Chefão Lanches

Antigo conhecido dos cuiabanos, o Chefão Lanches está com o trailer na rua desde 1996. Instalado na Avenida do CPA, inicialmente, o cardápio dedicava-se exclusivamente aos cachorros-quentes prensados, mas foi crescendo e incorporando hambúrgueres a pedidos dos clientes. Os hot-dogs ainda têm espaço no cardápio e o simples, com pão, salsicha, molho e batata palha, sai por R$ 10,00. Outra sugestão, o filé bagunça é feito com filé-mignon, calabresa, bacon, mussarela, alface e tomate no pão com gergelim (R$ 17,00). Hoje, além da matriz, tem um ponto na Avenida dos Trabalhadores. Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1957, Alvorada, 2129-8438 (88 lugares). 18h/5h; Avenida dos Trabalhadores, 79, não tem telefone. 18h/5h. Aberto em 1996.

Jacaré Lanche

Endereço certeiro de Cuiabá para quem quer provar o tradicional baguncinha. Um dos food trucks da Avenida do CPA, costuma vender o combo, que vem com baguncinha, porção de batata frita e refrigerante (R$ 18,00). No baguncinha simples (R$ 9,00), além do hambúrguer, o recheio reúne presunto, mussarela e um ovo. Já a versão batizada de jacaré guloso combina, dentro do pão, filés bovino e de frango mais salsicha e bacon (R$ 20,00). Incorporado recentemente ao cardápio, o jacaré gourmet vem com hambúrguer caseiro de carne, mussarela, bacon e salada (R$ 20,00). Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1530, Bosque da Saúde, 98156-8866 (60 lugares). 19h/2h (sex. a dom. até 5h). Aberto em 2010.

Gurizão Lanches

Os clientes se aglomeram na calçada lateral da UFMT para provar os lanches preparados por Nivanildo João da Silva, o Gurizão. Um dos sanduíches preferidos é o filé tradicional (R$ 18,00), que divide as atenções o turbinado (R$ 22,00), que, além do filé, leva cebola grelhada, salada, queijo, presunto, bacon e ovo. Há pouco tempo o cardápio também passou a apresentar hambúrgueres – o campeão de pedidos é o gurizão especial (R$ 12,00), semelhante ao baguncinha, com disco industrializado, calabresa, salsicha, bacon e ovo. Na versão caseira, vem com hambúrguer artesanal por R$ 14,00. Avenida Edgar Vieira, 433, Boa Esperança, 99818-1414 (20 lugares). 19h30/3h (fecha dom.). Aberto em 2013.

(Preços apurados entre abril e maio de 2019).

