Os melhores bares para happy hour em Campinas

Bar Pessoa

No bar que homenageia Fernando Pessoa, a prosa une-se à música nos fins de tarde entre quinta e sábado. Apresentações de jazz, blues, samba, MPB e rock são pano de fundo para uma porção de croquete de carne com gorgonzola (R$ 36,00) ou um sanduíche de flé-mignon, queijo emmental, cebola-roxa, agrião e azeitona no pão ciabatta (R$ 40,00). Entre as bebidas, destaque para o royal julep, feito com espumante, vodca, limão, hortelã e amora (R$ 25,00). Royal Palm Plaza Resort. Avenida Royal Palm Plaza, 277, Jardim Nova Califórnia, ☎ 2117-8092 (75 lugares). 8h/0h (qui., sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2000.

Capela Bar

No imóvel, que se parece com uma capela, qualquer cliente novato tem direito a hóstia e água-benta grátis — na verdade, a bolacha de provolone e a dose de cachaça da casa. No menu, os itens também fazem alusão ao universo religioso. É o caso do lanche do padre, feito com linguiça, ovo e mussarela (R$ 22,90). A cerveja Heineken (R$ 14,50) e o drinque cardeal, que leva Draco Gin, frutas vermelhas, suco de limão e xarope de gengibre (R$ 21,00), são boas companhias. Avenida Doutor Moraes Sales, 2662, Nova Campinas, ☎ 3255-1140 e 99134-1474 (100 lugares). 16h/0h (sex. 14h/0h; sáb. 12h/0h; fecha dom.). Aberto em 2018.

Coronel Mostarda

Tradicional ponto da noite campineira, o bar tem na sua lista de mais pedidos a porção de croquete de costela (R$ 29,50). Se a ideia for saborear um sanduíche, o que reúne flé-mignon à milanesa, mussarela, rúcula e mostarda na baguete ainda é acompanhado de batata frita e maioneses de rúcula e de azeitona (R$ 35,50). Para beber, o drinque ibiza vai à mesa com vodca importada, compota de frutas vermelhas, suco de maçã verde, maracujá e espuma de gengibre (R$ 29,90). Rua Padre Almeida, 199, Cambuí, ☎ 3254-5435 (170 lugares). 17h30/3h (ter. até 1h; dom. 15h/0h30; fecha seg.). Aberto em 1997.

Deck 21

O bar de clima carioca promove animados fins de tarde. Além de música ao vivo nos mais variados estilos, o cliente pode desfrutar de uma grande seleção de petiscos e bebidas entre 18h e 0h às terças (R$ 69,90) e entre 18h e 21h de quinta a sábado (R$ 69,90; R$ 54,90 às quintas). Sempre disponível, o menu convencional traz caipirosca de três tipos de limão (R$ 19,90) e porções como a de linguiça de pernil recheada com queijo provolone (R$ 34,90). Rua Padre Almeida, 260, Cambuí, ☎ 2511-2523 (170 lugares). 18h/3h (dom. 16h/23h; fecha seg.). Aberto em 2014.

Espetto Carioca

Os espetos são o carro-chefe desta rede nascida no Rio de Janeiro. Dono do primeiro lugar em vendas, o espetão reúne 420 gramas de carne bovina, cebola, tomate e pimentão. Vem com batata frita, molho de picles e farofa (R$ 69,95, para dois). Quem dispensa carnes pede espetos de abobrinha (R$ 11,95) ou palmito com tomate seco e rúcula (R$ 13,95). Chopes Heineken (R$ 11,95) e Amstel (R$ 10,95) fazem sucesso na casa, onde o sertanejo domina as apresentações diárias. Rua Padre Almeida, 167, Cambuí, ☎ 3367-8902 (240 lugares). 17h/1h (sex. e sáb. até 2h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Estação Barão

As coxinhas de massa de mandioca são o carro-chefe entre os petiscos. Dos trinta sabores, têm grande saída os de contrafilé com gorgonzola (R$ 9,00) e frango com catupiry (R$ 8,00). Para acompanhar as comidinhas, as cervejas Heineken (R$ 12,50) e Original (R$ 11,50) chegam geladas às mesas, assim como a caipirinha de limão em taça de 1,3 litro (R$ 70,00), para compartilhar. De quinta a sábado, há apresentações ao vivo de pop rock. Avenida Horácio Leonardi, 76, Barão Geraldo, ☎ 99109-1080 (300 lugares). 16h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 23h). Aberto em 2009.

Zin’Bar

Nas duas unidades, das 18h às 21h, os clientes se servem de petiscos diversos, água, refrigerantes, cervejas, espumante e caipirinha por um preço fixo (R$ 64,90 para mulheres e R$ 74,90 para homens). Do menu convencional, a porção de filé-mignon crocante com cream cheese faz sucesso (R$ 58,00). Entre os drinques, uma dupla de clássicos tem boa saída: gim-tônica (R$ 26,00) e moscow mule (R$ 25,00). Rua Doutor Oswaldo Cruz, 586, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, ☎ 3242-3734 (400 lugares). 11h/0h. Rua Capitão Francisco de Paula, 208, Cambuí, ☎ 3308-7516 (200 lugares). 11h/15h e 18h/23h (seg. 11h/15h, sáb. 11h/0h e dom. 12h/23h). Aberto em 2008.

PARA PAQUERAR

Boteco São Bento

O amplo salão regado a música eletrônica atrai solteiras e solteiros, que costumam iniciar a noite com os chopes Brahma (R$ 7,99 o claro e R$ 9,49 o escuro). Muitos também se aventuram pelos drinques à base de gim, como o que ainda leva água tônica, tangerina, morango e mel (R$ 24,90). Para forrar o estômago, peça a porção de bolinho de costela com massa de mandioca (R$ 34,90). O clima de azaração começa cedo no sábado, com a tradicional feijoada (R$ 49,90 por pessoa). Rua Doutor Emílio Ribas, 619, Cambuí, ☎ 3259-1674 (400 lugares). 17h/1h (sex. até 3h; sáb. 12h/3h; dom. 13h/0h). Aberto em 2010.

SeoRosa

A unidade do Cambuí ganhou um novo lounge, que deixou os seus clientes ainda mais à vontade. Nos dois endereços, o drinque que leva gim com limão e xarope de amora faz sucesso (R$ 30,00). Da lista de sanduíches, tem boa saída a versão com pernil de cordeiro, cebola caramelizada, queijo chancliche e coalhada seca (R$ 42,00). Para compartilhar, também sai da cozinha a bruschetta com queijo brie, presunto de Parma e mel (R$ 36,00). Rua Doutor Emílio Ribas, 567, Cambuí, ☎ 3251-9011 (250 lugares). 12h/0h (seg. a partir das 17h). Alameda dos Vidoeiros, 455, Gramado, ☎ 3255-8555 (250 lugares). 12h/0h (fecha seg.). Aberto em 2000.

PARA IR A DOIS

Cafezal Bar

Com paredes de tijolo aparente, mesas pequenas e iluminação à luz de velas, o cenário do bar costuma atrair os apaixonados. Eles podem dividir a porção de cubos de flé-mignon grelhado ao molho de gorgonzola, servida com pão (R$ 76,00). Outra sugestão para compartilhar, a taça de merengue leva chocolate branco, morango, sorvete de creme e chantilly (R$ 38,00). A refeição a dois pode ser regada a um dos vinhos da carta, a exemplo do tinto sul-africano Namaqua Pinotage 2017 (R$ 85,00). Rua Doutor Diogo Prado, 40, Cambuí, ☎ 3252-0306 (95 lugares). 19h/0h (sex. e sáb. até 2h; fecha dom. e seg.). Aberto em 1995.